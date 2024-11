Onde assistir a Al Nassr x Al Qadsiah ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (22), pela 11ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Al Nassr recebe o Al Qadsiah na tarde desta sexta-feira (22), às 14h (de Brasília), no Al-Awwal Park, em Ríade, pela 11ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Al Nassr tenta se manter na briga pelo título do Campeonato Saudita, mas enfrenta um cenário desafiador. Apesar de estar invicto com seis vitórias e quatro empates, a equipe de Cristiano Ronaldo vê o Al Hilal, seu maior rival, liderar com uma vantagem de seis pontos após dez rodadas. Enquanto isso, o Al Qadsiah, recém-promovido à elite, surpreende com um desempenho sólido, acumulando seis vitórias, um empate e três derrotas no retorno à primeira divisão.