Onde assistir a Al Nassr x Al Ittihad ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais dos times de CR7 e Benzema no Campeonato Saudita

Equipes se despedem da temporada 2023/24 do Sauditão; veja tudo o que você precisa saber

Al Nassr e Al Ittihad se enfrentam na tarde desta segunda-feira (27), às 15h (horário de Brasília), no Al-Awwal Stadium, pela 34ª e última rodada da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita. A partida será transmitida pelo Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

A saideira, enfim, do Sauditão. Com o 2° lugar já há algum tempo confirmado, o Al Nassr tem entrado em campo apenas para cumprir tabela. Os 14 pontos de distância para o Al Hilal dizem mais sobre a boa campanha de Jorge Jesus e companhia do que da equipe de Luis Castro e Cristiano Ronaldo, porém, considerando as apenas quatro derrotas em toda a temporada. O foco da equipe já é na final da King's Cup, contra o mesmo Al Hilal.

O Al Ittihad, enquanto isso, viveu uma temporada para lá de movimentada. A gastança no meio do ano passado aconteceu, mas não foi capaz de alçar a equipe a voos mais altos - fato evidenciado pelas demissões de Nuno Espirito Santo e, mais recentemente, Marcelo Gallardo do comando técnico. Assim como os adversários, o Al Ittihad vai a campo sem nenhuma pretensão, já com o 3° lugar confirmado.