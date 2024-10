Onde assistir a Al Kholood x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

C. Ronaldo

Equipe de CR7 quer manter invencibilidade; mandantes precisam reverter a situação na liga

Al Kholood e Al Nassr vão a campo nesta sexta-feira (25), às 12h05 (horário de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Saudita. O jogo será no Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá, e terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube (clique e confira a programação diária).

Na 15ª colocação da tabela, com os mesmos cinco pontos que o Al Fayha, primeiro colocado na zona de rebaixamento, o Al Kholood volta a campo pela liga saudita após o empate na última rodada por 1 a 1 contra o Al Fateh, fora de casa. Contando com a eliminação na Copa do Rei, a equipe recém promovida à primeira divisão carrega uma sequência de quatro jogos sem vencer.

A equipe comandada por Stefano Pioli ocupa o terceiro lugar do Campeonato Saudita, e ainda não foi derrotada na competição. Foram sete jogos, cinco vitórias e dois empates, que a deixam a quatro pontos de distância do Al Hilal, atual líder. Além disso, o time vem de vitória sobre o Esteghlal, do Irã, na terça-feira (22), pela Champions League asiática, totalizando sete vitórias seguidas nos últimos jogos.