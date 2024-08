Onde assistir a Al Kholood x Al Ittihad ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Benzema no Campeonato Saudita 2024/25

Equipe da casa estreia na elite saudita contra o poderoso Al Ittihad, que busca superar a temporada passada com reforços de peso; veja detalhes

Al Kholood e Al Ittihad entram em campo neste sábado (24), às 13h10 (horário de Brasília), em confronto válido pela primeira rodada do Campeonato Saudita 2024/25. O jogo será realizado no Al-Hazem Club Stadium e não teve transmissão confirmada para o Brasil (veja a programação completa aqui).

O Al Kholood inicia sua trajetória na Saudi Pro League após uma campanha sólida na segunda divisão que garantiu o acesso à elite do futebol saudita. Terminando a temporada passada na terceira colocação com 62 pontos, a equipe agora enfrenta o desafio de se manter competitiva em um patamar mais elevado.

Do outro lado, o Al Ittihad entra em campo com ambições muito maiores. Após uma temporada abaixo do esperado, na qual terminou na quinta colocação da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita, com 54 pontos e fora das vagas para a Champions League asiática, o time de Jedá reforçou seu elenco com craques de renome mundial como Diaby, que estava no Aston Villa, da Inglaterra.

