Onde assistir a Al Ittihad x Al Qadsiah ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Benzema no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes entram em campo neste sábado (19), pela sétima rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Al Ittihad recebe o Al Qadsiya na tarde deste sábado (19), às 15h (de Brasília), King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita, pela sétima rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Al Ittihad entra em campo buscando seguir na cola do líder Al Hilal. A equipe de Riad acumula cinco vitórias em seis partidas, totalizando 15 pontos nas primeiras rodadas. Ainda há incertezas sobre o retorno de N'Golo Kanté, que estava a serviço da seleção francesa. O Al Qadisiyah também vem de um bom início de temporada, somando 10 pontos em seis jogos, e este ano contou com um investimento significativo que permitiu a chegada de novos reforços.