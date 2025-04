Onde assistir a Al Hilal x Al Shabab ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Jorge Jesus no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes vão a campo nesta segunda-feira (21), na KINGDOM ARENA; veja tudo o que você precisa saber

Al Hilal e Al Shabab se enfrentam na tarde desta segunda-feira (21), às 12h55 (de Brasília), na KINGDOM ARENA, em Ríade, pela 29ª rodada da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Vice-líder do Sauditão, o Al Hilal ainda sonha com o título nacional. Os atuais campeões estão quatro pontos atrás do Al Ittihad, que domina a ponta da tabela, a apenas seis rodadas do fim do campeonato. Jorge Jesus e companhia sabem que não podem desperdiçar pontos nesta reta final, e focam na vitória.

Do outro lado, o Al Shabab segue em busca de um lugarzinho no G-3, para garantir vaga à Champions League Asiática da próxima temporada. Com 50 pontos, a equipe vem no 6° lugar, a sete tentos do Al Nassr, que abre a zona de classificação à competição continental. Assim como os rivais, querem abrir uma boa sequência nesta reta finalíssima.