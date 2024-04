Onde assistir a Al Hilal x Al Nassr ao vivo, ao time de Benzema na internet e na TV, escalação, horário e mais dos time de Neymar e CR7 na semifinal da Supercopa da Arábia Saudita

Equipes duelarão por vaga na decisão; veja tudo o que você precisa saber

Al Hilal e Al Nassr se enfrentam na tarde desta segunda-feira (08), às 16h30 (horário de Brasília), no Mohammed Bin Zayed Stadium, pela semifinal da Supercopa da Arábia Saudita. A partida será transmitida pelo Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Al Hilal vive a temporada dos sonhos. O time é o atual detentor do recorde histórico de vitórias consecutivas em toda a história do futebol, os credenciando ao título do nacional, já praticamente assegurado. A tarefa agora é mudar a chavinha para outro troféu e em um confronto encalacrado, contra um dos atuais grandes rivais.

O mesmo vale para CR7 e companhia - pelo menos a última parte. Eliminados da Champions League Asiática, o time não tem prognóstico além da segunda posição do Sauditão e pode dar novos ares à inconstante campanha com um título no torneio.