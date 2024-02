Onde assistir Al Hilal x Al Ittihad ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos times de Neymar e Benzema no Campeonato Saudita

Líderes do Sauditão vão a campo visando a ganhar ainda mais distância na ponta e quebrar uma marca histórica; veja tudo o que você precisa saber

Al Hilal e Al Ittihad se enfrentam na tarde desta sexta-feira (1°), às 14h (horário de Brasília), na Kingdom Arena, pela 22ª rodada da Saudi Pro League, o Campeonato Baiano. A partida será transmitida pelo Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Al Hilal é o líder isolado do campeonato, com 59 pontos conquistados - sete a mais que o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, segundo colocado. O time, ainda, está em meio a uma histórica sequência de 24 vitórias. Se triunfar mais uma vez, na sexta, estará a apenas duas do recorde histórico, pertencente ao The New Saints, clube de País de Gales, com 27, em 2016.

Do outro lado, o Al Ittihad não compartilha nem de perto o mesmo sucesso nesta temporada, muito marcada por problemas de relacionamento no vestiário. A turbulência nos bastidores culminou na saída do técnico Nuno Espírito Santo, hoje no Nottingham Forest, e na chegada de Marcelo Gallardo, ex-River Plate. A equipe é a atual quinta colocada na tabela, com 37 tentos somados - 22 a menos que os líderes.