Onde assistir a Al Hilal x Al Hazem ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar no Campeonato Saudita 2023/24

Clubes se enfrentam neste sábado pela 31ª rodada da Saudi Pro League; confira mais detalhes

Al Hilal e Al Hazem entram em campo neste sábado (11), às 12h (horário de Brasília), em confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Saudita 2023/24. O jogo será realizado no Estádio Prince Faisal bin Fahd Sports City e terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Ainda invicto no campeonato, o Al Hilal pode ser campeão nesta rodada. Para isso acontecer, basta somar um ponto diante de um frágil adversário. Com cinco vitórias seguidas, o time de Neymar deve vir babando para manter a invencibilidade e sacramentar a incontestável campanha com o título saudita.

Lanterna do campeonato com apenas 20 pontos, o Al-Hazem vive uma situação bastante difícil. Nove pontos atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento (Abha), o time precisa de uma reta final quase perfeita para ver se consegue se salvar. A coisa só não é pior porque o time vem de uma vitória e um empate nas últimas duas rodadas.

O último encontro entre os times aconteceu em novembro e não traz boas lembranças ao Al Hazem. Em duelo válido pelo primeiro turno do campeonato, o Al Hilal massacrou ao vencer por 9 a 0. Mitrovic, Kanno, Al-Qahtani, Al-Shehri, Al-Burayk, Milinkovic-Savic e Malcom (hat-trick) foram os autores dos gols.

