Onde assistir a Al Fayha x Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga dos Campeões da Ásia

Cristiano Ronaldo e companhia iniciam caminhada no mata-mata da competição continental; veja detalhes

Al Fayha x Al Nassr se enfrentam na tarde desta quarta-feira (14), às 15h (horário de Brasília), no Prince Faisal bin Fahd Stadium, pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia. A partida será transmitida pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Al Nassr até ficou as duas íltimas rodadas da fase de grupos sem vencer, mas uma sequência de quatro vitórias seguidas nos quatro pirmeiros jogos da competição os alçaram a uma posição para lá de confortável no Grupo E, e acabaram se classificando na liderança, com seis pontos de vantagem para o Persepolis, em 2°. A esperança é de manter a boa fase e a invencibilidade agora no mata-mata.

O Al Fayha, enquanto isso, chega às oitavas após certa emoção no Grupo A - o clube se classificou em 2°, mas só por conta de uma goleada fora de casa sobre o Pakhtakor, na última rodada da fase anterior. Passarão mais boas emoções contra Cristiano Ronaldo e companhia.