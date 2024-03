Onde assistir a Al Ahli x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos times de Firmino e Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita

Com Luis Castro sob pressão, Cristiano Ronaldo e companhia tentarão se recuperar de eliminação na Champions League Asiática; veja detalhes

Al Ahli e Al Nassr se enfrentam na tarde desta sexta-feira (15), às 16h (horário de Brasília), no King Abdullah Sports City, pela 24ª rodada da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita. A partida será transmitida pelo Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Al Nassr chega em grande crise. O time foi eliminado neste início de semana da Champions League Asiática, principal objetivo da equipe tendo em vista a falta de ritmo no Sauditão, alinhado à campanha histórica do Al Hilal na ponta da tabela, quebrando recorde histórico de vitórias seguidas sob o comando de Jorge Jesus. Por conseguinte, o técnico Luis Castro encontra-se em território predominantemente hostil e com grandes chances de ser demitido. O jogo desta sexta é visto por alguns como um 'ultimato'.

Enquanto isso, o Al Ahli tem como objetivo diminuir a vantagem dos adversários, vice-colocados, na tabela para apenas três pontos - hoje, Cristiano Ronaldo e companhia somam 53 tentos, seis a mais que os 47 dos donos da casa. O embate desta rodada pode ajudar a definir os rumos da equipe nesta temporada.