Onde assistir a Al Ahli x Abha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Firmino no Campeonato Saudita

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela 32ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Al Ahli e Abha se enfrentam na tarde deste sábado (18), às 15h (horário de Brasília), no King Abdullah Stadium, pela 32ª rodada da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita. A partida terá transmissão ao vivo do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa aqui).

Terceiro colocado com 58 pontos, o al Ahli entra em campo defendendo a sua posição dentro do G-3. O time de Firmino sabe que ficará muito perto de uma vaga na próxima edição da Champions da Ásia em caso de vitória em Jedá.

Do outro lado, o Abha está na 16ª posição, com 29 pontos e ainda sonha em escapar do rebaixamento. Para continuar vivo nessa luta, o time sabe que precisa vencer, além de torcer por tropeços de Al Riyadh e Al Tai.

