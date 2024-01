Onde assistir a Águia de Marabá x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paraense

Equipes entram em campo neste sábado (27), no Ninho das Aves; veja como acompanhar na TV e na internet

Águia de Marabá e Paysandu se enfrentam neste sábado (27), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Zinho Oliveira, na cidade de Marabá, pela terceira rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo do canal Esporte na Cultura (veja a programação completa aqui).

O azulão de Marabá busca sua primeira vitória no campeonato estadual diante do Paysandu, segundo colocado da competição que visa alcançar seu terceiro triunfo consecutivo.

Mais artigos abaixo