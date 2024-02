Onde assistir a África do Sul x RD Congo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da disputa pelo terceiro lugar da Copa Africana de Nações

O confronto, disputado neste sábado (10), determinará o terceiro lugar da Copa da África; veja escalações, desfalques, como acompanhar e detalhes

África do Sul e República Democrática do Congo se enfrentam neste sábado (10), às 17h (horário de Brasília), em partida que decide o terceiro lugar da Copa Africana de Nações. O palco do duelo será o Estádio Félix Houphouet-Boigny, na Costa do Marfim. O confronto terá transmissão ao vivo do site Band.com.br, na internet, do canal Bandsports, na TV Fechada, da plataforma Bandplay, no streaming, e do canal Esporte na Band, no Youtube (confira a programação completa).

Após a eliminação para a Nigéria, de Victor Osimen, a África do Sul volta a campo pela Copa Africana de Nações na busca pelo último lugar do pódio. Até a derrota nos pênaltis, na semifinal da competição, a seleção do extremo sul do continente africano não teve caminho fácil. Na fase inical, ocupou o grupo E do torneio, ao lado de Mali, Namíbia e Túnisia. Nessa etapa, a equipe do belga Hugo Broos balançou as redes seis vezes e não teve a defesa vazada em nenhuma das disputas. Já no mata-mata, o grande triunfo da seleção nesta edição foi a vitória por 2 a 0, sobre Marrocos, nas oitavas de final. Contra Cabo Verde, nas quartas, o goleiro Ronwen Willians brilhou na decisão por pênaltis, depois que o jogo terminou empatado em 0 a 0, no tempo regulamentar. Mais à frente na competição, a seleção sul-africana, outra vez, ficou no empate. Entretanto, não conseguiu repetir seu bom desempenho nos penais diante da Nigéria, já que Mokoena e Makgopa desperdiçaram suas cobranças, decretando a eliminação da África do Sul na competição.

Enquanto isso, a RD Congo não conseguiu nenhum triunfo na fase de grupos do torneio. Porém, ainda assim, foi capaz de eliminar o Egito, maior campeão da Copa da África, que sofreu com a ausência de Salah. Em seis partidas na competição, a República do Congo empatou quatro, no tempo normal e venceu uma, diante de Guiné pelas quartas de final. Sua única derrota aconteceu na semifinal, diante da Costa do Marfim, e culminou na eliminação da equipe no torneio.

Em toda a história, âmbas as seleções se enfrentaram apenas uma vez. Tratou-se de uma partida amistosa, quando a África do Sul levou a melhor no confronto, por 1 a 0.