Onde assistir a São José-RS x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho

São José-RS e Internacional se enfrentam na noite deste domingo (11), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo da RBS, na TV aberta para o Rio Grande do Sul, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Em início sólido, o São José se localiza no sétimo lugar da tabela e vive invencibilidade de quatro partidas, desde que perdeu para o Grêmio na segunda rodada. A partir daí, a equipe já acumula uma vitória e três empates, por 1 a um.

Sob outro enfoque, o Internacional segue perseguindo o Grêmio na liderança. O Colorado faz boa campanha na competição com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota.

O último jogo disputado entre as equipes foi no Gauchão passado, e teve triunfo Colorado, no Beira-Rio, por 2 a 0.