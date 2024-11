Onde assistir a Al Nassr x Damac ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de CR7 no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes se enfrentam no Al -Awwal Park, nesta sexta-feira (29); veja tudo o que você precisa saber

Al Nassr e Damac se enfrentam na manhã desta sexta-feira (29), às 11h40 (horário de Brasília), no Al -Awwal Park, pela 12ª rodada da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita. A partida será transmitida pelo Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Al Nassr quer voltar aos trilhos das vitórias no Sauditão, após alguns tropeços no recorte recente, vencendo apenas uma das últimas quatro partidas. Para tanto, Cristiano Ronaldo e companhia esperam embalar após a vitória por 3 a 1 - com dois gols do português - sobre o Al Gharafa, pela Champions League da Ásia. Os comandados de Stefano Pilo estão no 3° lugar da tabela, mas oito pontos atrás do líder, Al Hilal.

O Damac, enquanto isso, ocupa a 11ª colocação, com 14 pontos, e vem de duas vitórias em sequência - a primeira sequência positiva da temporada -, sendo uma delas sobre o Al Kholood, com um a menos. O time, porém, terá uma pedreira pela frente e terá que enfrentar o retrospecto ruim contra o Al Nassr, de seis derrotas nos últimos seis encontros.