Olha o processinho: Cole Palmer registra comemoração "gelada" apesar de gesto não ser original

Palmer pode ter se tornado sinônimo da celebração, mas ele já admitiu ter pego a ideia do ex-companheiro de equipe do Manchester City, Morgan Rogers, hoje no Aston Villa. Ele disse ao The Telegraph: "Eu fiz pela primeira vez a celebração 'cold' em dezembro passado, em um jogo contra o Luton, onde ganhamos por 3 a 2. É uma homenagem ao meu ex-companheiro de base no [Manchester] City, Morgan Rogers [que agora está no Aston Villa]. Simboliza alegria, paixão e determinação para o jogo, além de ser engraçado, pois combina bem com meu nome. Todo mundo sabe que é minha celebração. Muitas pessoas podem ter feito, mas todos sabem que é minha celebração."

Rogers posteriormente admitiu que foi ele quem inventou primeiro: "Ele definitivamente me copiou. É minha celebração. Veja a linha do tempo, eu fiz primeiro. Ele é um dos meus amigos mais próximos na vida. Não poderia estar mais orgulhoso dele."

Palmer não é o único jogador a ter usado a celebração, com o ponta do Valencia, Diego Lopez insistindo que teve a ideia primeiro. Ele disse ao Relevo no início deste ano: "Ainda não recebi o recibo... Não sei se é porque ele não tem meu endereço, porque não deram a ele ou sei lá o que. Se quiser, posso explicar que venho fazendo essa celebração há quatro anos e continuarei a fazê-la. Na verdade, espero fazê-la com mais frequência, porque isso significará que marquei muitos gols."