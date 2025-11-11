Olha o processinho: Cole Palmer registra comemoração "gelada" apesar de gesto não ser original
Palmer registra sua comemoração "gelada"
O pedido de marca registrada de Palmer foi aprovado pelo Escritório de Propriedade Intelectual do governo do Reino Unido, conforme relatado pelo The Athletic. A estrela do Chelsea já havia registrado sua alcunha "Cold" e agora fez o mesmo com sua celebração. Isso não impedirá que outros jogadores o imitem em campo, mas significa que terceiros não podem usá-la para fins comerciais sem sua permissão.
- Getty Images Sport
Por que Palmer tomou esta decisão?
Paul Jordan, parceiro e co-chefe do grupo de marcas registradas, designs e direitos autorais da Bristows LLP, disse ao The Athletic: "Acho que, para mim, isso parece que alguém, no caso de Cole Palmer, ele ou seus consultores estão levando seus direitos de propriedade intelectual e de imagem muito a sério. E eles estão tentando reunir um conjunto de direitos registrados que possam demonstrar ao mundo que são super importantes, o que pode agregar valor quando ele estiver firmando acordos. Acho que é sobre reunir um conjunto de direitos para dizer: 'Ei, veja, eu levo a propriedade intelectual a sério, estou fazendo tudo ao meu alcance para proteger qualquer coisa que eu considere proprietária', em vez de você ver muitos processos buscando restringir outras pessoas de fazerem o gesto."
Estrela do Chelsea segue Cristiano Ronaldo e Mbappé
A mudança de Palmer faz com que ele siga os passos de alguns grandes do jogo. Cristiano Ronaldo já registrou sua famosa celebração "Siuuuu", enquanto Kylian Mbappé fez o mesmo com seu movimento característico de cruzar os braços e colocar as mãos debaixo das axilas após marcar. O ex-astro do Real Madrid, Gareth Bale, foi outro que registrou sua celebração "Eleven of Hearts" durante sua carreira, e a famosa pose de ioga de Erling Haaland recebeu o mesmo tratamento. O defensor do Arsenal, Myles Lewis-Skelly, copiou a famosa celebração de Haaland após marcar contra o Manchester City no início deste ano.
Palmer admite que a comemoração veio de Rogers
Palmer pode ter se tornado sinônimo da celebração, mas ele já admitiu ter pego a ideia do ex-companheiro de equipe do Manchester City, Morgan Rogers, hoje no Aston Villa. Ele disse ao The Telegraph: "Eu fiz pela primeira vez a celebração 'cold' em dezembro passado, em um jogo contra o Luton, onde ganhamos por 3 a 2. É uma homenagem ao meu ex-companheiro de base no [Manchester] City, Morgan Rogers [que agora está no Aston Villa]. Simboliza alegria, paixão e determinação para o jogo, além de ser engraçado, pois combina bem com meu nome. Todo mundo sabe que é minha celebração. Muitas pessoas podem ter feito, mas todos sabem que é minha celebração."
Rogers posteriormente admitiu que foi ele quem inventou primeiro: "Ele definitivamente me copiou. É minha celebração. Veja a linha do tempo, eu fiz primeiro. Ele é um dos meus amigos mais próximos na vida. Não poderia estar mais orgulhoso dele."
Palmer não é o único jogador a ter usado a celebração, com o ponta do Valencia, Diego Lopez insistindo que teve a ideia primeiro. Ele disse ao Relevo no início deste ano: "Ainda não recebi o recibo... Não sei se é porque ele não tem meu endereço, porque não deram a ele ou sei lá o que. Se quiser, posso explicar que venho fazendo essa celebração há quatro anos e continuarei a fazê-la. Na verdade, espero fazê-la com mais frequência, porque isso significará que marquei muitos gols."
- AFP
Quando Palmer deve voltar de lesão?
A comemoração de Palmer não é vista já há algum tempo, pois o astro do Chelsea está fora de ação desde setembro com uma lesão na virilha. No entanto, ele está perto de retornar aos campos e espera-se que volte ao elenco do Chelsea após a pausa internacional de novembro. Enzo Maresca disse estar "esperançoso" de que Palmer estará disponível para partidas cruciais contra o Barcelona, na Liga dos Campeões, e o Arsenal, na Premier League.