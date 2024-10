O atacante, segundo relatos, só quer jogar em grandes jogos pelo seu país, mas esse tipo de decisão egoísta pode ter um efeito extremamente negativo

Kylian Mbappé resolveu comprar uma briga. Nesta Data Fifa de outubro, foi relatado que o atacante de Real Madrid e França só quer jogar nas partidas que realmente importam para sua seleção. De acordo com o veículo francês Foot Mercato, Mbappé "só gostaria de jogar partidas importantes com a seleção francesa".

Foi uma notícia recebida com mistura de perplexidade e indignação ao redor do mundo. Como um jogador, capitão da França, o mais novo Galáctico do Madrid, um dos atletas mais famosos do planeta, pode tomar tal decisão? Bom, parece que há uma certa complexidade aqui. A matéria sugere que o motivo para a decisão de Mbappé é seu desejo de ganhar a Bola de Ouro, um prêmio que ele certamente terá que disputar com os companheiros de equipe no Real Madrid.

Mas talvez haja outras razões em jogo também. O bem-estar dos jogadores, em meio ao extenuante calendário, é uma preocupação, assim como o medo de lesões. Mas por todas as razões que talvez façam sentido, a suposta decisão de Mbappé de se ausentar quando quiser pode se provar prejudicial. O líderdos Bleus está fazendo algo não apenas inerentemente egoísta, mas também algo que pode prejudicar sua seleção. O desejo de Mbappé de ganhar a Bola de Ouro pode, por omissão, ter consequências muito negativas.