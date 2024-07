O símbolo representa os ideais dos Jogos Olímpicos, que remetem à universalidade do esporte e à paz; veja

As Olimpíadas de 2024 em Paris se aproximam, e com elas surgem diversas dúvidas sobre sua representatividade na história do mundo. Uma dessas dúvidas é referente à escolha das cores dos anéis olímpicos e ao significado de cada uma delas — azul, amarelo, preto, verde e vermelho.

A seguir, a GOAL explica a escolha das cores dos anéis olímpicos.