O que se sabe sobre a chance de Lionel Messi voltar ao Barcelona em janeiro por empréstimo

Lionel Messi agitou os torcedores nesta semana ao fazer uma visita surpresa ao Camp Nou e deixar no ar a possibilidade de um reencontro com o Barcelona. Em uma mensagem publicada no Instagram, o craque escreveu:

“Espero um dia poder voltar, e não apenas para me despedir como jogador, já que nunca consegui fazer isso…”

O presidente do Barça, Joan Laporta, foi questionado sobre a chance de um retorno aos gramados e descartou a hipótese.

“Por respeito a Messi, aos nossos jogadores e aos nossos torcedores, não é o momento de especular sobre algo irreal”, disse ele à Catalunya Ràdio.