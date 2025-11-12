O que se sabe sobre a chance de Lionel Messi voltar ao Barcelona em janeiro por empréstimo
Messi poderia realmente voltar ao Barcelona?
Lionel Messi agitou os torcedores nesta semana ao fazer uma visita surpresa ao Camp Nou e deixar no ar a possibilidade de um reencontro com o Barcelona. Em uma mensagem publicada no Instagram, o craque escreveu:
“Espero um dia poder voltar, e não apenas para me despedir como jogador, já que nunca consegui fazer isso…”
O presidente do Barça, Joan Laporta, foi questionado sobre a chance de um retorno aos gramados e descartou a hipótese.
“Por respeito a Messi, aos nossos jogadores e aos nossos torcedores, não é o momento de especular sobre algo irreal”, disse ele à Catalunya Ràdio.
- Getty/Instagram
Laporta reage à visita secreta de Messi
Laporta também comentou a visita inesperada de Messi ao Camp Nou e admitiu que não sabia dos planos do craque.
“Eu não fazia ideia que ele viria, mas o Spotify Camp Nou é a casa dele. Pelo que me explicaram, foi uma decisão espontânea — ele tinha acabado de jantar e decidiu ir com alguns amigos. É justo que Leo receba a mais linda homenagem do mundo”, afirmou o dirigente.
O presidente revelou que o clube está preparando uma homenagem especial a Messi quando as obras do estádio terminarem. O novo Camp Nou deve ter capacidade para 105 mil torcedores, e a diretoria planeja usar o evento para celebrar o maior ídolo da história recente do clube.
Messi não conseguiu se despedir da torcida quando deixou o Barça em 2021 rumo ao PSG, após o clube não conseguir bancar sua renovação. Desde então, Laporta repete que o retorno de Messi para uma despedida oficial será o grande momento da reabertura do estádio — embora ainda não exista uma data confirmada.
Messi revela desejo de voltar a viver em Barcelona
Messi renovou recentemente seu contrato com o Inter Miami até o fim da temporada 2028 da MLS, o que praticamente descarta um retorno definitivo ao Barça. Mesmo assim, o argentino de 38 anos não esconde o desejo de voltar a viver em Barcelona com a família no futuro.
“Sentimos muita falta de Barcelona. As crianças e minha esposa sempre falam sobre voltar. Temos nossa casa lá, então é o que queremos”, contou o craque ao jornal Sport.
Há especulações de que Messi possa retornar ao Barça por empréstimo em janeiro, antes da pré-temporada do Inter Miami, para manter o ritmo de jogo de olho na Copa do Mundo de 2026.
“Estou ansioso para voltar ao estádio quando as obras terminarem. Desde que fui para Paris, nunca mais voltei. Vai ser emocionante rever tudo e lembrar dos momentos vividos”, completou o camisa 10.
- AFP
Messi preparado para amistosos da Argentina
Enquanto isso, Messi está concentrado com a seleção argentina para disputar um amistoso contra Angola nesta sexta-feira (14) O técnico Lionel Scaloni deve escalar o camisa 10 como titular na partida.