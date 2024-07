O que aconteceu com Renê, lateral do Internacional, substituído após choque de cabeça contra o Vasco

Lateral foi substituído aos 47 minutos do primeiro tempo e retirado de ambulância do estádio

A partida entre Vasco e Internacional, pela 15ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio, foi marcada por um momento de grande apreensão no final do primeiro tempo. Aos 39 minutos, o zagueiro Robert Rojas e o lateral esquerdo Renê se chocaram de cabeça, resultando na necessidade do jogador do Inter ser levado ao hospital.

O lance causou grande comoção entre os jogadores em campo e gerou intensa repercussão nas redes sociais. Renê, lateral do Internacional, caiu inconsciente após o forte choque com Robert Rojas, do Vasco, e teve que deixar o jogo de ambulância.

Abaixo, a GOAL explica o que aconteceu no lance.

