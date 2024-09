NXGN 20 para 2034: Lamine Yamal, Talal Haji e jovens jogadores estão na direção certa para estrear na Copa do Mundo da Arábia Saudita

Copa do Mundo

A GOAL dá uma olhada em 20 jovens prodígios que podem prosperar na Copa do Mundo de 2034, que a Arábia Saudita está se candidatando a sediar.

A Arábia Saudita lançou uma aposta bem ousada e empolgante para a Copa do Mundo FIFA 2034™.

No entanto, a grande pergunta ainda permanece sem resposta: Quais jovens jogadores brilharão no palco mais grandioso do mundo daqui a dez anos?

Aqui na GOAL observamos os jovens que são promessa e que estão jogando atualmente que poderiam estar no auge de suas carreiras em 2034, começando pela estrela da Euro 2024, Lamine Yamal, e continuaremos com a lista NXGN 20 para 2034.

Vamos dar uma olhada nos jogadores que têm potencial para brilhar no torneio, separamos de acordo com as confederação.