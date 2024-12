Os números, gols, jogos e títulos de Pedro Geromel pelo Grêmio

Zagueiro encerrou a carreira e deixou o Grêmio após 11 temporadas; veja os números

Pedro Geromel anunciou sua aposentadoria do futebol no dia 8 de dezembro de 2024, encerrando uma carreira vitoriosa de 11 anos no Grêmio. Aos 39 anos, o zagueiro decidiu dar adeus aos gramados com a camisa tricolor. Sua despedida aconteceu em meio a uma derrota para o Corinthians por 3 a 0, mas o impacto de sua trajetória no clube vai muito além deste resultado.

Chegado ao Grêmio em 2013, inicialmente emprestado pelo Koln, da Alemanha, Geromel teve que superar críticas de jornalistas que questionavam seu posicionamento e desempenho em campo. No entanto, o defensor logo respondeu dentro das quatro linhas e se consolidou como um dos pilares da defesa gremista.

A virada na carreira de Geromel foi marcada por 2015, quando, após a saída de Rhodolfo, ele assumiu a liderança da zaga do Grêmio. Com grandes atuações, o zagueiro conquistou a Bola de Prata, prêmio concedido aos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, e renovou seu contrato com o clube por mais quatro anos. Seu desempenho foi essencial para a conquista da Copa do Brasil em 2016, onde, em uma partida decisiva contra o Atlético-MG, Geromel teve participação direta ao dar uma assistência para o gol de Everton Cebolinha, que garantiu a vantagem para o Grêmio na final.

Em 2017, Geromel alcançou novos patamares ao ser um dos principais nomes na histórica conquista da Copa Libertadores da América. Ao longo de sua carreira no Grêmio, Geromel se tornou sinônimo de liderança, comprometimento e consistência. Sua aposentadoria encerra um ciclo vitorioso, mas o legado do zagueiro, que ajudou o clube a conquistar títulos importantes e a manter uma das defesas mais respeitadas do Brasil, continuará a ser lembrado pelos torcedores gremistas por gerações.