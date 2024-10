O “novo Ronaldinho” caiu no esquecimento: a carreira de Giovani dos Santos

O mexicano, que foi comparado ao "bruxo" em seu auge, está há três anos sem clube e parece que sua carreira chegou ao fim

A geração campeã mundial no Sub-17 de 2005, no Peru, foi um marco para o México. Pela primeira vez, uma seleção nacional peruana conquistava uma Copa do Mundo de futebol, alimentando esperanças de feitos maiores no nível profissional.

Aquele time tinha grandes nomes: Carlos Vela, Héctor Moreno, Efraín Juárez e Giovani dos Santos, que já estava nas categorias de base do Barcelona.

As expectativas sobre "Gio" eram imensas, chegando a ser apontado como o sucessor de Ronaldinho. Contudo, quase 20 anos depois, essas expectativas não se concretizaram. Apesar de momentos brilhantes, fica a sensação de que ele não atingiu todo o seu potencial.

Agora, mais de três anos após seu último jogo profissional, relembramos a trajetória de Giovani dos Santos e o que levou ao seu melancólico fim de carreira...