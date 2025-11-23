O "novo" Lionel Messi é alemão? Joia do Bayern de Munique responde às comparações após fazer história
O progresso sensacional da jovem estrela do Bayern
Lennart Karl, a nova sensação alemã, fez progressos rápidos no Bayern de Munique desde que se juntou à base do clube como um promissor jovem de 14 anos em 2022. Na temporada passada, ele fez 26 aparições pelas equipes sub-17 e sub-19 do Bayern, marcando 32 gols e dando 10 assistências. Suas performances incríveis lhe renderam um lugar na equipe do Bayern para o Mundial de Clubes de julho, quando fez sua estreia contra o Auckland City.
Antes da temporada 2025/26, ele foi promovido ao time principal por Kompany e jogou em 15 partidas no total, sendo titular em cinco delas e somando 531 minutos em campo – evidência de ele já se tornou uma peça de rotação da equipe em meio a um calendário exigente. Ele se tornou o mais jovem goleador do Bayern na história da Liga dos Campeões em outubro, e confirmou isso com outro gol na vitória por 3 a 0 sobre o Borussia Mönchengladbach, tornando-se o terceiro mais jovem goleador na história do clube na Bundesliga.
- Getty Images Sport
Karl é comparado à Lionel Messi
O desempenho sensacional do jovem de 17 anos em sua temporada de estreia e seus movimentos graciosos em campo muitas vezes resultaram em comparações com o lendário Lionel Messi. No entanto, em resposta às comparações, a sensação do Bayern disse ao Sky Sports após o confronto com o Freiburg: "Outras pessoas disseram isso, eu não posso me comparar a Messi. Messi está no topo e há um longo caminho a percorrer para chegar lá. Ele é meu ídolo."
Karl faz história na Bundesliga em goleada do Freiburg
Com apenas 17 anos e 273 dias, Karl se tornou o jogador mais jovem da história a marcar e fornecer uma assistência em um jogo da Bundesliga. Falando sobre o progresso do jovem atleta após o jogo, Kompany disse: "É muito importante que ele aproveite este momento. Se há muito alarde, então tudo bem. Vem de fora. Ele só tem que manter o seu entorno e aproveitar o futebol. E quando as coisas não funcionarem para ele, vamos apoiá-lo. Comparações com Messi? Lenny é Lenny. Não se trata de compará-lo com outros jogadores. Queremos que ele se torne a melhor versão de Lennart Karl que ele pode ser."
A estrela do Bayern, Aleksandar Pavlovic, acrescentou: "Nunca vi um colega de equipe com tanta autoconfiança na idade dele. Ele é um jogador incrível. É muito divertido jogar com ele. Não tenho nada além de coisas boas para dizer sobre ele."
- Getty Images Sport
Karl sofreu uma lesão contra o Freiburg?
O adolescente foi substituído aos 71 minutos. Nicolas Jackson substituiu-o e, eventualmente, o atleta emprestado do Chelsea marcou o sexto gol da equipe. Durante a partida, Karl pareceu sofrer um desconforto, e Kompany forneceu uma atualização sobre sua condição física: "Ele levou uma pancada no treino e sentiu novamente durante o jogo. Ele riu muito e estava feliz depois do jogo. Então, espero que não seja nada grave."
O Bayern estará de volta à ação na quarta-feira, quando enfrentam o Arsenal em um confronto do topo da tabela da Liga dos Campeões, no Emirates Stadium. Karl espera se recuperar da pancada e viajar para Londres no meio da semana.