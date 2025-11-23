O "novo" Lionel Messi é alemão? Joia do Bayern de Munique responde às comparações após fazer história

Lennart Karl, a nova sensação alemã, fez progressos rápidos no Bayern de Munique desde que se juntou à base do clube como um promissor jovem de 14 anos em 2022. Na temporada passada, ele fez 26 aparições pelas equipes sub-17 e sub-19 do Bayern, marcando 32 gols e dando 10 assistências. Suas performances incríveis lhe renderam um lugar na equipe do Bayern para o Mundial de Clubes de julho, quando fez sua estreia contra o Auckland City.

Antes da temporada 2025/26, ele foi promovido ao time principal por Kompany e jogou em 15 partidas no total, sendo titular em cinco delas e somando 531 minutos em campo – evidência de ele já se tornou uma peça de rotação da equipe em meio a um calendário exigente. Ele se tornou o mais jovem goleador do Bayern na história da Liga dos Campeões em outubro, e confirmou isso com outro gol na vitória por 3 a 0 sobre o Borussia Mönchengladbach, tornando-se o terceiro mais jovem goleador na história do clube na Bundesliga.