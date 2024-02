Nova Venécia, o time que Richarlison criou em 2021 e vive evolução meteórica

O clube do Espírito Santos conta com participação importante do atacante do Tottenham e seleção brasileira

Quando pensamos em Richarlison, a lembrança mais próxima é de ver o atacante com a camisa da seleção brasileira ou do Tottenham. Voltando mais no tempo, outras equipes que já contaram com o atacante foram Everton e Watford, também da Inglaterra, além de Fluminense e América-MG. Mas existe um outro clube brasileiro que chama muito a atenção do carismático jogador.

Afinal de contas, a criação e fundação do Nova Venécia Futebol Clube passa por Richarlison. A equipe de futebol, que leva o nome da cidade do Espírito Santo onde o atacante nasceu, foi fundada em 2021. A evolução tem sido notória, inclusive com duas participações na Copa do Brasil -- em 2022 e com uma eliminação agora na primeira fase frente ao Botafogo de Ribeirão Preto.

