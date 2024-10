O alemão foi oficializado como o sucessor de Gareth Southgate na seleção inglesa; quem sai ganhando e quem sai perdendo com isso?

A FA (Associação de Futebol da Inglaterra) nomeou Thomas Tuchel como o novo treinador da seleção inglesa, uma decisão que já está provando dividir opiniões. O alemão de 51 anos, embora seja um técnico vencedor que muitos desejavam, está sob julgamentos da torcida, principalmente por sua nacionalidade.

Aqueles que estão no topo do futebol inglês parecem ter priorizado vencer acima de tudo, talvez indo um pouco contra sua ética da era Gareth Southgate que já passou. A levada de técnicos locais na seleção pode estar em perigo, mas se isso levar à glória, então ninguém se importará - esse é o risco do jogo internacional.

As bases foram estabelecidas para o alemão ter sucesso em Wembley, embora nem todos na saga tenham se beneficiado do resultado final.

A GOAL analisa os vencedores e perdedores da nomeação controversa de Tuchel.