+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Nico Williams Marcus Rashford Barcelona GFXGOAL
Mark Doyle

Nico Williams vai se arrepender de ter rejeitado o Barcelona? Renascimento de Marcus Rashford mostra o que o astro do Athletic poderia ter conquistado

Joan Gaspart minimizou o alvoroço em torno da decisão de Nico Williams, que recusou o Barcelona para renovar seu contrato com o Athletic Club em termos bastante vantajosos. “O jogador nos usou de uma boa maneira”, disse o ex-presidente blaugrana ao El 10 del Barça, no dia 3 de agosto. “Ele conseguiu um ótimo contrato, e estou feliz por ele.”

O ex-presidente do Barcelona, Joan Gaspart, afirmou que perder Nico Williams pelo segundo verão consecutivo poderia ter sido uma “bênção disfarçada” para o clube. Isso porque os catalães contrataram Marcus Rashford por empréstimo do Manchester United três semanas depois de Williams renovar seu contrato com o Athletic Bilbao até 2035. “Rashford é melhor que Nico”, disse Gaspart na época.

Naquele momento, poucos concordariam com um dos presidentes mais criticados da história do Barça. Mas o tempo mostrou outra história: enquanto Rashford vive grande fase e se consolidou como um dos principais jogadores da equipe, Williams enfrenta dificuldades com o desempenho e com a forma física no Athletic.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    A vida continua

    O Barcelona tentou contratar Nico Williams pela primeira vez no ano passado — e dava pra entender o interesse. Mesmo com dificuldades para cumprir as regras financeiras de La Liga, o clube via na cláusula de rescisão do jogador, de apenas 58 milhões de euros, uma oportunidade rara no mercado. Williams vinha de uma Euro 2024 brilhante com a Espanha, jogando ao lado do amigo Lamine Yamal, e a ideia de ver os dois juntos também no Barça empolgava torcedores e dirigentes.

    Mas o atacante preferiu ficar no Athletic Bilbao por mais um ano, e o Barcelona acabou contratando Dani Olmo. “Sim, estávamos interessados no Nico no verão”, explicou o diretor esportivo Deco ao Mundo Deportivo. “Tentamos trazê-lo, mas ele tomou uma decisão, e a vida continua. Trouxemos o Dani Olmo, que era nossa prioridade porque não tínhamos um jogador com suas características. Com o Nico, a ideia era ter mais competição no ataque, mas quando o jogador não mostra interesse, o assunto acaba ali.”

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-ARSENALAFP

    De volta ao mercado

    Raphinha foi o principal nome pela ponta esquerda na temporada passada, durante a conquista do triplete nacional, mas costumava se movimentar bastante pelo meio — com ótimo resultado, já que o brasileiro participou de 57 gols, mais do que qualquer outro jogador das grandes ligas europeias, exceto Mohamed Salah.

    Por isso, Hansi Flick pensava em recuar Raphinha para a função de armador, já que Olmo não vinha conseguindo se firmar por causa das lesões e das incertezas sobre sua inscrição. Assim, quando o mercado reabriu no meio de 2025, o Barcelona voltou à busca por um ponta-esquerda de alto nível.

    O preferido era Luis Díaz, do Liverpool, mas o preço de 75 milhões de euros inviabilizou o negócio. O colombiano acabou no Bayern de Munique, e Marcus Rashford surgiu como uma opção mais viável, disponível por empréstimo com possibilidade de compra por valor reduzido. Foi nesse momento que o Barça soube que Williams, enfim, queria vestir a camisa blaugrana. Havia, porém, um obstáculo.

  • Nico WilliamsGetty Images

    “Nenhum jogador vai nos impor condições”

    Williams, lembrando os problemas de Dani Olmo no início da temporada anterior, queria incluir uma cláusula de rescisão caso o Barcelona não conseguisse registrá-lo a tempo de disputar  LaLiga. Era um pedido compreensível — jogadores como Gündogan e Koundé também haviam garantido isso em seus contratos.

    Mesmo assim, o clube recusou. Deco explicou que o Barça não aceitaria esse tipo de exigência: “Nenhum jogador vai nos impor condições. Demos um prazo para responderem, mas eles seguiram o caminho deles, e nós seguimos o nosso.”

    No fim das contas, o negócio acabou não acontecendo — e, para o Barcelona, isso pode ter sido o melhor desfecho possível.

  • FC Barcelona v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Jogador importante

    Nico Williams começou a temporada em grande forma pelo Athletic Bilbao, com um gol e duas assistências logo na estreia contra o Sevilla. Mas o bom momento durou pouco. Desde então, o atacante de 23 anos não participou diretamente de nenhum gol — consequência de uma pubalgia, lesão incômoda na virilha que também afastou Lamine Yamal nas últimas semanas. O problema físico o tirou do jogo decisivo da Liga dos Campeões contra o Newcastle.

    Enquanto isso, Marcus Rashford vive o melhor momento dos últimos anos. Depois de um início discreto no Barcelona, o inglês deslanchou após marcar dois gols na vitória sobre o Newcastle em setembro. Com a lesão de Raphinha, ele ganhou espaço no ataque e não desperdiçou a oportunidade: já participou de 11 gols na temporada, mais do que qualquer outro jogador sob o comando de Hansi Flick.

    “Estou muito feliz com ele”, disse o técnico alemão após a vitória sobre o Elche. “Eu sabia que ele poderia jogar nesse nível, e ele mostrou isso. Ele é um jogador importante.”

  • FBL-EUR-C1-ATHLETIC BILBAO-QARABAGHAFP

    Perfil errado...

    O Barcelona, que no início lamentava a recusa de Williams em se transferir, agora parece satisfeito com o desfecho. O episódio gerou tensão com o Athletic, que chegou a questionar publicamente se o clube catalão teria dinheiro para pagar pelo atacante. Joan Laporta respondeu à altura: “Que cuidem dos próprios assuntos e não se envolvam nos nossos.”

    Internamente, houve também troca de farpas. Laporta afirmou que o clube sempre teve Rashford e Luis Díaz como prioridades, enquanto Deco explicou que Williams não era exatamente o perfil de jogador que o Barça buscava.

    “Com o Nico, teríamos dois pontas — um pela direita e outro pela esquerda —, mas não um centroavante”, explicou Deco ao Mundo Deportivo. “Rashford, por outro lado, pode atuar nas duas funções. Quando o agente do Nico nos procurou, conversamos, mas ele não aceitou as condições. É simples, não há polêmica.”

    O acerto com Rashford, por empréstimo, pode se tornar definitivo no fim da temporada por cerca de 35 milhões de euros — um valor considerado uma pechincha para o clube.

  • Athletic Club v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    A janela de oportunidade se fechou?

    Ainda assim, nada é garantido. A situação financeira do Barcelona segue delicada, e não há certeza de que o clube conseguirá registrar Rashford em definitivo. Caso a opção de compra seja ativada, uma nova tentativa por Williams se tornaria praticamente impossível.

    Com Luis Díaz brilhando no Bayern e o Arsenal reforçado com Eze e Madueke, as chances de Williams ir para um gigante europeu no próximo ano parecem pequenas. É possível que o atacante acabe se arrependendo de ter rejeitado o Barça — como fez Zubimendi ao admitir que errou ao permanecer na Real Sociedad.

    Por outro lado, Williams vive o sonho de jogar ao lado do irmão Iñaki no clube do coração, algo de valor incalculável. Mesmo assim, o fato de ele ter considerado o Barcelona duas vezes mostra que tem ambição de competir no mais alto nível. Sua cláusula atual, de 90 milhões de euros, ainda é acessível para um jogador com seu potencial.

    No momento, o foco do atacante é se recuperar fisicamente e voltar a jogar. Mas é impossível não imaginar: ao ver Rashford brilhar no Barça, Williams deve pensar que aquela história também poderia ter sido a sua.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
La Liga
Levante crest
Levante
LEV
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH