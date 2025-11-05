Nico Williams vai se arrepender de ter rejeitado o Barcelona? Renascimento de Marcus Rashford mostra o que o astro do Athletic poderia ter conquistado

Raphinha foi o principal nome pela ponta esquerda na temporada passada, durante a conquista do triplete nacional, mas costumava se movimentar bastante pelo meio — com ótimo resultado, já que o brasileiro participou de 57 gols, mais do que qualquer outro jogador das grandes ligas europeias, exceto Mohamed Salah.

Por isso, Hansi Flick pensava em recuar Raphinha para a função de armador, já que Olmo não vinha conseguindo se firmar por causa das lesões e das incertezas sobre sua inscrição. Assim, quando o mercado reabriu no meio de 2025, o Barcelona voltou à busca por um ponta-esquerda de alto nível.

O preferido era Luis Díaz, do Liverpool, mas o preço de 75 milhões de euros inviabilizou o negócio. O colombiano acabou no Bayern de Munique, e Marcus Rashford surgiu como uma opção mais viável, disponível por empréstimo com possibilidade de compra por valor reduzido. Foi nesse momento que o Barça soube que Williams, enfim, queria vestir a camisa blaugrana. Havia, porém, um obstáculo.