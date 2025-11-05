Nico Williams vai se arrepender de ter rejeitado o Barcelona? Renascimento de Marcus Rashford mostra o que o astro do Athletic poderia ter conquistado

O ex-presidente do Barcelona, Joan Gaspart, afirmou que perder Nico Williams pelo segundo verão consecutivo poderia ter sido uma “bênção disfarçada” para o clube. Isso porque os catalães contrataram Marcus Rashford por empréstimo do Manchester United três semanas depois de Williams renovar seu contrato com o Athletic Bilbao até 2035. “Rashford é melhor que Nico”, disse Gaspart na época.
Naquele momento, poucos concordariam com um dos presidentes mais criticados da história do Barça. Mas o tempo mostrou outra história: enquanto Rashford vive grande fase e se consolidou como um dos principais jogadores da equipe, Williams enfrenta dificuldades com o desempenho e com a forma física no Athletic.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢