Nico Williams: Chelsea precisa superar Barcelona para garantir estrela da Euro 2024 e evitar janela morna

Os Blues são considerados azarões na disputa pelo ponta do Athletic, mas contratá-lo seria uma declaração de intenções transformadora

O Chelsea certamente lamenta profundamente não ter feito uma proposta por Nico Williams antes da Euro 2024. No Athletic, ele era bem considerado, mas não necessariamente visto como um potencial de estrela pelos espectadores casuais. O campeonato de seleções mudou tudo isso, quando ele surgiu como, possivelmente, a revelação de todo o torneio, encantando no caminho da Espanha rumo à glória na Alemanha.

Agora, os Blues se encontram atrasados na corrida por um dos poucos grandes nomes com os quais foram seriamente vinculados neste verão europeu - uma contratação que realmente poderia ajudar a melhorar o elenco e reafirmar seu status como um dos maiores clubes da Europa.

A janela de transferências até agora está muito diferente dos verões europeus recentes - talvez refletindo a queda do clube - com o foco quase exclusivamente em reunir jogadores jovens e promissores de todo o mundo. Após os gastos exorbitantes do ano passado com nomes como Moises Caicedo, Romeo Lavia, Christopher Nkunku e Cole Palmer, os dirigentes do Chelsea mostraram muito mais contenção enquanto montam o time para o novo treinador, Enzo Maresca.

No entanto, Williams é uma contratação na qual deveriam insistir, mesmo diante de uma concorrência feroz, pois poderia ser a diferença entre o sucesso e a mediocridade em 2024/25.

