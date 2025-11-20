Neymar pede desculpas por pênalti cometido em Santos x Mirassol, mas cita "critérios diferentes"
Neymar e Santos lutando contra o Z4
Mesmo tendo ido de herói a vilão em questão de uma hora, Neymar conseguiu ajudar o Santos a conquistar mais um ponto que pode ser precioso. O duelo com o Mirassol terminou empatado em 1 a 1. A igualdade na Vila Belmiro não abriu grande vantagem sobre a zona de rebaixamento, mas o Peixe segue um ponto à frente do Vitória.
O Santos é o 16º colocado, respirando por pouco fora do Z4. Restam apenas quatro rodadas para o fim da temporada. Neymar vai fazer de tudo para garantir a permanência da equipe, enquanto persistem questionamentos sobre seu futuro.
Gol marcado e pênalti cometido
Aos 33 anos, Neymar voltou às origens em janeiro, fechando seu retorno ao clube que o formou após rescindir o contrato milionário que tinha com o Al Hilal, da Arábia Saudita. Depois de passar um ano afastado por conta de uma lesão no ligamento cruzado do joelho, tem encontrado dificuldades para se livrar dos problemas físicos no futebol brasileiro.
O camisa 10, no entanto, participou das últimas quatro partidas do Santos e segue como presença decisiva. Ele colocou o time no caminho certo contra o Mirassol e até colocou fé em um pênalti a favor quando Álvaro Barreal foi derrubado na área. O árbitro marcou a penalidade, mas o atacante argentino estava impedido.
Depois disso, o astro se envolveu em mais um lance de pênalti por volta da metade do segundo tempo, mas, desta vez, para o outro lado. Reinaldo caiu após contato com Neymar, que tentou alcançar a bola quando ela já havia saído da jogada. O árbitro foi chamado ao monitor do VAR.
A revisão determinou que o lance foi imprudente, com o craque do Peixe acertando a perna de Reinaldo. O lateral do Mirassol cobrou a penalidade e, apesar de Gabriel Brazão tocar na bola, conseguiu empatar o jogo.
O pedido de desculpas de Neymar
A partida terminou empatada, com os times dividindo os pontos. Neymar até ficou satisfeito com o resultado, mas sentiu a necessidade de se desculpar nas redes sociais — em meio a novos questionamentos sobre a arbitragem no futebol brasileiro.
Ele escreveu no Instagram: “Enfrentamos uma das melhores equipes do campeonato… Demos tudo pra tentar a vitória e acho que merecíamos muito. Parabéns à equipe e à torcida que fez mais uma vez uma festa linda! Seguimos juntos nessa etapa final, cada ponto, cada detalhe será importante! OBS: desculpem pelo pênalti… há tantos critérios diferentes que eu nem sei o que dizer, é só aceitar! A LUTA NÃO PARA, VAMOS SANTOS!!’”
- Getty
O que vem a seguir para Neymar?
Carlo Ancelotti esteve entre aqueles atentos à atuação mais recente de Neymar. O técnico italiano, que segue deixando de convocar o maior artilheiro da história da seleção, já afirmou que gostaria de vê-lo atuando pelo meio.
Ele disse: “Acho que ele precisa jogar mais centralizado, e não como ponta, porque hoje os pontas também precisam ajudar muito na defesa. Quando você joga mais por dentro, o desgaste defensivo é bem menor do que quando atua aberto. E também acredito que um jogador tão talentoso, mais próximo do gol, tem mais oportunidades de marcar. Um falso 9 pode ser a posição ideal para ele.”
Contra o Mirassol, foi exatamente assim. Novas atuações como armador podem ajudá-lo a chamar ainda mais atenção. Seu contrato, no entanto, está perto do fim e ele pode ficar livre no mercado ao final do ano.
Especulado em outros clubes da América do Sul, Neymar também tem sido ligado a um possível reencontro com os ex-companheiros do trio “MSN”, Lionel Messi e Luis Suárez, no Inter Miami, da MLS.