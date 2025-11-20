Neymar pede desculpas por pênalti cometido em Santos x Mirassol, mas cita "critérios diferentes"

Aos 33 anos, Neymar voltou às origens em janeiro, fechando seu retorno ao clube que o formou após rescindir o contrato milionário que tinha com o Al Hilal, da Arábia Saudita. Depois de passar um ano afastado por conta de uma lesão no ligamento cruzado do joelho, tem encontrado dificuldades para se livrar dos problemas físicos no futebol brasileiro.

O camisa 10, no entanto, participou das últimas quatro partidas do Santos e segue como presença decisiva. Ele colocou o time no caminho certo contra o Mirassol e até colocou fé em um pênalti a favor quando Álvaro Barreal foi derrubado na área. O árbitro marcou a penalidade, mas o atacante argentino estava impedido.

Depois disso, o astro se envolveu em mais um lance de pênalti por volta da metade do segundo tempo, mas, desta vez, para o outro lado. Reinaldo caiu após contato com Neymar, que tentou alcançar a bola quando ela já havia saído da jogada. O árbitro foi chamado ao monitor do VAR.

A revisão determinou que o lance foi imprudente, com o craque do Peixe acertando a perna de Reinaldo. O lateral do Mirassol cobrou a penalidade e, apesar de Gabriel Brazão tocar na bola, conseguiu empatar o jogo.

