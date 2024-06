Neymar no Flamengo? Todas as vezes que o craque disse que jogaria no Rubro-Negro

A paquera teve início mais forte em 2016 e só tem aumentado nos últimos anos

Se há um clube brasileiro ligado a Neymar, é o Santos. Afinal de contas, foi onde o craque conquistou títulos históricos – em especial a Libertadores de 2011 – e, para ser direto ao ponto, a única equipe defendida por ele no Brasil. Em 2023, Ney chegou a prometer que um dia retornaria ao Santos e, inclusive, teria ajudado o Alvinegro da Vila Belmiro a fechar um patrocínio. Mas o Flamengo tem aparecido, constantemente, como intruso nesta relação.

Nos últimos anos, existe um flerte aberto entre as partes. Neymar já disse que gostaria de jogar pelo Flamengo, e o Rubro-Negro não esconde que o craque da seleção brasileira seria bem-vindo. O problema, por enquanto, está nos custos envolvidos na operação – fora do alcance até mesmo do bilionário Flamengo. Se esta história vai dar namoro, ou não, ainda não sabemos. Mas a lista abaixo mostra, em ordem crescente, o histórico de partidas marcantes e de declarações feitas de Neymar para o clube carioca.

