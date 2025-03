André Cury afirmou que "Neymar foi feito para jogar no Barcelona" e saída do clube catalão, em 2017, "foi mais empolgação no momento errado"; veja

Neymar deixou o Barcelona rumo ao PSG em 2017

Tornou-se o jogador mais caro da história

Empresário diz que craque "se empolgou e errou"