+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Náutico 2026Rafael Vieira/CNC
Felipe Proença

Naútico x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Pernambucano 2026

Clubes realizam primeiro grande clássico do estado na temporada neste domingo, no Estádio dos Aflitos

Náutico e Sport se enfrentam neste domingo (18), às 18h (horário de Brasília), em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano 2026. A partida acontece no Estádio dos Aflitos, em Recife, e possui transmissão ao vivo da Globo para o estado de Pernambuco (confira a programação completa de futebol aqui).

Líder do campeonato e único com 100% de aproveitamento após duas rodadas, o Náutico vai em busca do terceiro triunfo seguido para seguir bem. Nas duas primeiras rodadas, o Timbu venceu Maguary e o Decisão por 2 a 0 e 2 a 1, respectivamente.

O Sport, por sua vez, ocupa a terceira posição da tabela com quatro pontos. Usando o time sub-20 neste início para dar mais tempo de preparação ao elenco principal, o Leão vai continuar assim para o clássico e tem feito bom papel até aqui, ao empatar com o Jaguar por 2 a 2 e ganhar do Retrô por 2 a 0.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • Prováveis escalações

    Naútico: Muriel; Reginaldo, Mateus Silva, Igor Fernandes, Yuri Silva; Samuel, Ramon Carvalho, Dodô; Júnior Todinho, Vinícius, Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos

    Sport: Adriano Sousa; Ítalo Lucas, Patrick, Felype Gabriel, Rafinha; Breno, Dedé, Augusto Pucci; Lipão, Felipinho, Micael. Técnico: Alexandre Oliveira

    • Publicidade

  • Desfalques

    Naútico

    No departamento médico, Wenderson continua indisponível.

    Sport

    Todo o elenco principal, que segue em preparação para a temporada.

  • Quando é?

    • Data: domingo, 18 de janeiro de 2026
    • Horário: 18h (de Brasília)
    • Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE
Pernambucano
Náutico crest
Náutico
NAU
Sport crest
Sport
SPO
0