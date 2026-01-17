Naútico x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Pernambucano 2026

Náutico e Sport se enfrentam neste domingo (18), às 18h (horário de Brasília), em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano 2026. A partida acontece no Estádio dos Aflitos, em Recife, e possui transmissão ao vivo da Globo para o estado de Pernambuco (confira a programação completa de futebol aqui).

Líder do campeonato e único com 100% de aproveitamento após duas rodadas, o Náutico vai em busca do terceiro triunfo seguido para seguir bem. Nas duas primeiras rodadas, o Timbu venceu Maguary e o Decisão por 2 a 0 e 2 a 1, respectivamente.

O Sport, por sua vez, ocupa a terceira posição da tabela com quatro pontos. Usando o time sub-20 neste início para dar mais tempo de preparação ao elenco principal, o Leão vai continuar assim para o clássico e tem feito bom papel até aqui, ao empatar com o Jaguar por 2 a 2 e ganhar do Retrô por 2 a 0.