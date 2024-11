Não ignorem o Fortaleza – Leão do Pici pode sonhar com título brasileiro e vingança histórica contra Botafogo e Palmeiras

A equipe de Juan Pablo Vojvoda surpreendeu e continua mirando o que muitos imaginavam ser impossível: ser campeão

Faltando cinco rodadas para acabar o Brasileirão de 2024, as atenções em relação à disputa pelo título estão quase que absolutamente voltadas para Botafogo (1º colocado) e Palmeiras (2º). O confronto direto agendado para a 36ª rodada, o histórico recente de jogos alucinantes e, claro, a qualidade das equipes alimentam esta narrativa. Mas é preciso respeitar as aspirações do Fortaleza, o terceiro colocado da competição.

O Leão do Pici já fez história. É dono da melhor campanha de um clube nordestino na Era dos Pontos Corridos (a partir de 2003), com os 63 pontos somados até a 33ª rodada. E a equipe treinada por Juan Pablo Vojvoda não quer parar por aqui. Enquanto muitos imaginam que o campeão brasileiro de 2024 vai sair do confronto entre botafoguenses e palmeirenses, o Fortaleza sonha com um título que seria histórico e – melhor ainda – chegaria com um doce sabor de vingança.