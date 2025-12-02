"Não está bem" - Técnico do West Ham admite que Lucas Paquetá ainda lida com impacto de investigação por manipulação mesmo após ser absolvido
As dificuldades de Paquetá
Paquetá estava no centro de uma longa investigação da Associação de Futebol (FA) sobre manipulação de resultados, que começou em agosto de 2023, e viu o brasileiro ser acusado em maio de 2024. Ele foi absolvido das acusações em julho de 2025, encerrando um processo de dois anos em que a ameaça de uma suspensão vitalícia pairava sobre ele. A FA advertiu Paquetá sobre sua conduta futura, e ele também foi repreendido por não ter cooperado com a investigação, mas foi autorizado a continuar jogando, tendo evitado qualquer punição. No entanto, no fim de semana, Paquetá foi expulso contra o Liverpool por desrespeito à autoridade, e posteriormente alegou que não recebeu o apoio adequado por parte da entidade reguladora enquanto estava sendo investigado.
Desabafo pós-Liverpool
Após seu cartão vermelho, Paquetá escreveu nas redes sociais: "É ridículo ter sua vida e carreira afetadas por dois anos sem nenhum apoio psicológico da federação. Talvez esse comportamento ridículo seja apenas um reflexo de tudo que tive que suportar e, ao que parece, terei que continuar suportando! Desculpe por não ser perfeito."
Ele acrescentou: "Entendo que agora tenho que parecer o vilão; é difícil conviver com tudo que foi causado na minha vida e na minha saúde mental! Continuarei tentando impedir que me afetem ainda mais.
"Isso não justifica a minha expulsão, e por isso peço desculpas aos fãs e aos meus companheiros de equipe!"
Agora, Nuno Espírito Santo, treinador dos Hammers, apoiou a visão de que Paquetá continua lutando com as consequências da investigação, dizendo aos repórteres: "Acho que isso [a investigação] está afetando-o, mas ele está disposto a seguir em frente, tentar deixar isso de lado e continuar jogando futebol da maneira que ele faz.
"Ele não está bem. Ele está sofrendo, está desapontado e chateado. Ele percebe o erro que cometeu e está disposto a seguir em frente. Às vezes, as pessoas não estão cientes dos problemas que os jogadores de futebol enfrentam. Mas acho que [ele] vai superar essa situação."
Suspensão de Paquetá
Como Paquetá foi expulso por causa de dois cartões amarelos, ele estará suspenso para o próximo jogo do West Ham contra o Manchester United. Os Hammers estão em 17º lugar na tabela da Premier League e estão fora da zona de rebaixamento apenas devido ao saldo de gols. Eles têm um recorde idêntico ao do Leeds, em 18º, e estão apenas um ponto à frente do Burnley, em 19º. Perder um jogador tão bom quanto Paquetá, mesmo que seja apenas por um jogo, é sem dúvida um golpe, mas Nuno confirmou que o armador estará pronto para jogar contra o Brighton no domingo.
Ele acrescentou: "Ao mesmo tempo, todos merecem uma chance, e este é o caso. Temos que seguir em frente. Lucas não está disponível para o jogo contra o Manchester United, mas estará envolvido no próximo."
Ele também descartou qualquer conversa sobre Paquetá possivelmente completar uma transferência para o Manchester City, já que tinha sido fortemente associado ao clube antes de a FA abrir sua investigação contra ele."Acho que isso acabou. Está terminado - isso é claro", ele disse.
O que vem a seguir?
O West Ham espera ganhar pontos contra o United, na rodada do meio da semana, antes de enfrentar o Brighton neste fim de semana. Ambos os jogos são fora de casa, e o próximo confronto será contra o Aston Villa, no Estádio Olímpico de Londres, no dia 14 de dezembro. Paquetá marcou três gols em 12 jogos nesta temporada e estará buscando aumentar esse número assim que retornar.