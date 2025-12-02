"Não está bem" - Técnico do West Ham admite que Lucas Paquetá ainda lida com impacto de investigação por manipulação mesmo após ser absolvido

Após seu cartão vermelho, Paquetá escreveu nas redes sociais: "É ridículo ter sua vida e carreira afetadas por dois anos sem nenhum apoio psicológico da federação. Talvez esse comportamento ridículo seja apenas um reflexo de tudo que tive que suportar e, ao que parece, terei que continuar suportando! Desculpe por não ser perfeito."

Ele acrescentou: "Entendo que agora tenho que parecer o vilão; é difícil conviver com tudo que foi causado na minha vida e na minha saúde mental! Continuarei tentando impedir que me afetem ainda mais.

"Isso não justifica a minha expulsão, e por isso peço desculpas aos fãs e aos meus companheiros de equipe!"

Agora, Nuno Espírito Santo, treinador dos Hammers, apoiou a visão de que Paquetá continua lutando com as consequências da investigação, dizendo aos repórteres: "Acho que isso [a investigação] está afetando-o, mas ele está disposto a seguir em frente, tentar deixar isso de lado e continuar jogando futebol da maneira que ele faz.

"Ele não está bem. Ele está sofrendo, está desapontado e chateado. Ele percebe o erro que cometeu e está disposto a seguir em frente. Às vezes, as pessoas não estão cientes dos problemas que os jogadores de futebol enfrentam. Mas acho que [ele] vai superar essa situação."