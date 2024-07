Não cometa o mesmo erro que CR7: Lionel Messi deveria cogitar aposentadoria da Argentina para não virar piada

Craque argentino conquistou três grandes títulos em três anos pela seleção, mas está claro que seu corpo está começando a não responder totalmente

Seja sabendo o exato segundo para dar um passe calibrado a um companheiro de equipe, ou chegando no momento certo para converter um passe de Jordi Alba, Lionel Messi sempre demonstrou um senso de tempo impecável ao longo de sua carreira.

Foi uma surpresa quando ele decidiu não se aposentar da seleção argentina após a Copa do Mundo de 2022. Messi acabara de adicionar a conquista que faltava em seu currículo, removendo todas as dúvidas sobre seu status como um dos maiores jogadores da história ao inspirar a Argentina com atuações decisivas. Depois de sofrer tanta desilusão com a Albiceleste, ele havia alcançado o final mais feliz.

Mas Messi não havia terminado. Tendo vencido uma Copa América e depois a Copa do Mundo, a pressão finalmente desapareceu. O homem que ficou tão traumatizado por três derrotas consecutivas em finais de torneios com a Argentina agora estava se divertindo tanto com a Albiceleste que não queria parar. Ele havia experimentado o momento de glória e parecia que querer aproveitar isso ao máximo.

"Eu amo futebol e o que eu faço," ele explicou. "Eu gosto de fazer parte da seleção, do grupo. Gostaria de aproveitar mais alguns jogos como campeão mundial."

Ele fez muito mais do que isso.

