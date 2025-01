Myles Lewis-Skelly: promessa do Arsenal tem chance na posição mais difícil para o clube

Com apenas 18 anos, o meio-campista, que foi adaptado à lateral, foi promovido de forma acertada para um time na disputa pelo título da Premier League

Na era moderna, poucos treinadores montam suas equipes com laterais jogando de forma convencional. Durante grande parte da história do futebol, os laterais eram responsáveis por cobrir a defesa e dar largura ao time. Porém, isso mudou. O futebol se tornou mais tático, com novas ideias, papéis e tipos de jogadores surgindo.

No norte de Londres, o Arsenal está moldando um novo tipo de lateral, que se infiltra no meio-campo, uma posição que Myles Lewis-Skelly já ocupava durante grande parte de sua formação. Aos 18 anos, o jovem já tem se destacado no Emirates Stadium. Mesmo com o Arsenal em uma disputa pelo título e com grandes expectativas, ele está no lugar certo para evoluir.

A GOAL traz detalhes sobre o mais recente talento do Hale End, um jogador que promete brilhar nas próximas duas décadas.