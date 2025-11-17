O motivo que faz o homem que derrotou Diego Maradona considerar Lionel Messi acima de Cristiano Ronaldo
GOAT: o que realmente faz alguém ser o melhor do mundo
Lothar Matthaus, ex-meio-campista de Bayern e Inter, ganhou a Bola de Ouro em 1990 depois de liderar a Alemanha Ocidental rumo ao título da Copa do Mundo na Itália. Naquele período, ele disputava espaço com ninguém menos que Diego Maradona na briga pelo posto de melhor jogador do planeta.
Ele lembra com carinho dessa rivalidade — algo que, segundo ele, ajuda certos jogadores a atingirem o máximo do seu potencial. O mesmo aconteceu com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que passaram quase 20 anos disputando, lance a lance, quem dominaria o futebol mundial.
- Getty/GOAL
Por que Matthaus prefere Messi a Cristiano Ronaldo
Ao The Telegraph, Matthaus relembrou sua disputa com Maradona:
“Diego foi o melhor jogador da minha geração... claro, depois de mim! Éramos como Messi e Ronaldo. A rivalidade nos deixava melhores. Ele me fez crescer, e eu fiz o mesmo por ele.”
Messi e Cristiano nunca imaginaram chegar tão longe, mas juntos colecionam 13 Bolas de Ouro e quebraram mais recordes do que qualquer dupla na história do futebol.
Hoje, Messi é o jogador mais vencedor da história, com 46 títulos, enquanto Cristiano é o maior artilheiro da Champions League. Os dois seguem em atividade, um no Inter Miami e o outro no Al-Nassr, ambos com contratos renovados recentemente.
Quando Matthaus foi pressionado a escolher entre os dois, ele explicou:
“Sou fã do Messi pelo estilo. Cristiano é mais físico, mais poderoso. Messi é mais inteligente. Se em Cristiano você vê um show curto, Messi entrega um show longo. Por isso, fico com Messi — ele foi mais importante para o futebol nos últimos 15 anos. Se eu pudesse jogar com um dos dois, escolheria o argentino.”
"Parem a contagem": debate sobre o GOAT segue firme
A discussão Messi x Cristiano continua dividindo opiniões no mundo todo — e não deve acabar tão cedo. Para muitos, Messi é o melhor. Para outros, CR7. Mas existe um consenso: são dois gigantes, com perfis completamente diferentes.
Fraizer Campbell, ex-companheiro de Cristiano no Manchester United, disse à GOAL:
“Eu gosto dos dois. Não digo que um é melhor que o outro. Às vezes acho triste colocarem um contra o outro. São apenas dois craques. Aproveitem!”
- Getty/GOAL
A última dança: Messi e Cristiano juntos na Copa de 2026?
Existe a expectativa de um último encontro histórico entre os dois na Copa do Mundo de 2026. Cristiano já confirmou presença — será seu último Mundial. Messi ainda não disse oficialmente, mas tudo indica que deve defender o título conquistado no Catar.
Cristiano é o maior artilheiro da história das seleções, com 143 gols. Ele ainda sonha em chegar à marca dos 1.000 gols na carreira — algo que Messi também pode alcançar, caso mantenha o ritmo até 2028 ou além.