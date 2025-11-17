O motivo que faz o homem que derrotou Diego Maradona considerar Lionel Messi acima de Cristiano Ronaldo

Ao The Telegraph, Matthaus relembrou sua disputa com Maradona:

“Diego foi o melhor jogador da minha geração... claro, depois de mim! Éramos como Messi e Ronaldo. A rivalidade nos deixava melhores. Ele me fez crescer, e eu fiz o mesmo por ele.”

Messi e Cristiano nunca imaginaram chegar tão longe, mas juntos colecionam 13 Bolas de Ouro e quebraram mais recordes do que qualquer dupla na história do futebol.

Hoje, Messi é o jogador mais vencedor da história, com 46 títulos, enquanto Cristiano é o maior artilheiro da Champions League. Os dois seguem em atividade, um no Inter Miami e o outro no Al-Nassr, ambos com contratos renovados recentemente.

Quando Matthaus foi pressionado a escolher entre os dois, ele explicou:

“Sou fã do Messi pelo estilo. Cristiano é mais físico, mais poderoso. Messi é mais inteligente. Se em Cristiano você vê um show curto, Messi entrega um show longo. Por isso, fico com Messi — ele foi mais importante para o futebol nos últimos 15 anos. Se eu pudesse jogar com um dos dois, escolheria o argentino.”