Mohamed Salah, Sadio Mané e as dez melhores contratações da era Jurgen Klopp no Liverpool

O tempo de Jurgen Klopp como técnico do Liverpool chegou ao fim - e foi uma jornada e tanto. Os Reds estavam uma completa zona quando ele assumiu o comando de Brendan Rodgers em outubro de 2015, um clube outrora grandioso correndo perigo de se tornar irrelevante. Klopp rapidamente conteve esse declínio, antes de, por fim, recolocar o Liverpool no topo, conquistando o primeiro título inglês do clube em três décadas, em 2020 - apenas um ano depois de levar os Merseysiders ao seu sexto título da Champions League.

Seu carisma, habilidades de treinamento e poder de motivação foram fundamentais, mas, em conjunto com a equipe responsável pelas transferências do Liverpool, ele também fez contratações inteligentes, acertando em uma após a outra.

A seguir, a GOAL classifica as melhores contratações de Klopp durante seus nove anos no Liverpool...

