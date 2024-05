Como Jurgen Klopp se tornou muito mais do que um técnico para a torcida do Liverpool

Os céticos dirão que o alemão deveria ter conquistado mais troféus em Anfield, mas seu reinado transcendeu títulos

Prepare-se para uma reação amarga. O inevitável derramamento de amor por Jurgen Klopp em Anfield, no domingo, vai deixar os haters do Liverpool furiosos. Eles vão se confortar, claro, com o fato de que o reinado memorável do alemão não vai terminar com mais um troféu. A atenção da mídia vai estar no norte de Londres e em Manchester, já que o Liverpool saiu da disputa pelo título da Premier League últimas semanas da temporada.

Mas ainda assim, haverá muitos elogios na imprensa para Klopp, e isso vai irritar muito aqueles que odeiam os Reds. Eles vão argumentar que, embora ele tenha conquistado todas as principais honrarias do futebol de clubes durante seu tempo no comando do Liverpool, ele deveria ter vencido mais. Vão dizer que um único título da Premier League é pouco depois de quase nove anos no comando. Vão apontar para dois vice-campeonatos e quatro finais perdidas, incluindo duas na Champions League.

Bom, eles até vão admitir, mas não ótimo, vão insistir. No entanto, nada poderia estar mais longe da verdade.

