Mohamed Salah deveria estar furioso: Liverpool demorar para oferecer renovação é revoltante

É impensável que o líder da Premier League possa perder seu jogador mais valioso de graça

Faltando sete minutos para o fim do jogo no St. Mary's no último domingo, o Liverpool sofreu um pênalti. Então, Mohamed Salah se preparou. Como sempre faz. Em todos os sentidos. Salah cobrou com precisão para selar uma vitória por 3 a 2 sobre o Southampton, que deixou seu time oito pontos à frente na liderança da Premier League e, enquanto corria para comemorar, tirou a camisa.

O tempo estava bem frio, mas Salah não se importou. Ele tinha um ponto a provar. O egípcio pode ser um sujeito humilde e quieto fora de campo, mas, enquanto estava sem camisa na frente dos torcedores visitantes com os braços abertos, isso parecia um convite aberto para todos admirarem sua magnificência, um lembrete emblemático de que, aos 32 anos, ele permanece no auge absoluto de seu futebol, física e mentalmente.

Apenas algumas horas depois, ele enviou outra - e foi muito mais incisiva. De fato, depois de resgatar os Reds de uma derrota que teria sido muito lamentada, Salah expôs completamente os donos e diretores do clube ao revelar publicamente que ainda não foi lhe oferecido um novo contrato, o que significa que o jogador mais decisivo do Liverpool, seu jogador mais valioso por uma certa distância, realmente poderia sair de graça no final da temporada...