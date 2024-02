A MLS está de volta, e Lionel Messi tem a obrigação de ser campeão com o Inter Miami

As expectativas são altas para um time diferente de todos os que vimos na história da MLS à medida que a nova temporada se aproxima

Vamos esclarecer desde o início: Lionel Messi não se deixa abalar por pressão. Ele já enfrentou desafios reais anteriormente, tanto no Barcelona quanto na Argentina e na Copa do Mundo do Qatar. O mesmo se aplica a Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba. Todos estão familiarizados com a pressão e acostumados a não aceitar o fracasso como uma opção.

No entanto, esse tipo de pressão é novo para a Major League Soccer e certamente é uma novidade para o Inter Miami. Todos os olhos estão voltados para Miami, já que o time de Messi entra para sua quinta temporada na MLS, e ela promete ser diferente de tudo o que o clube ou a liga já viram.

A "Messimania" chegou na temporada passada, nos proporcionando um vislumbre do espetáculo que o oito vezes vencedor da Bola de Ouro traz consigo. Mas aquilo foi apenas um aperitivo. Quando Messi chegou, as esperanças do clube na MLS Cup já estavam praticamente perdidas. Ele fez o que pôde para revigorá-las antes que uma lesão o deixasse de fora de muitos jogos cruciais. No final das contas, o clube foi prejudicado pelo que aconteceu antes da chegada de Messi.

Agora ele está aqui, junto com todos os seus amigos do Barça. Nunca houve tanta expectativa em uma temporada da MLS, e nenhum time esteve tão sob os holofotes quanto o Inter Miami. Qualquer coisa menos do que um sucesso não será suficiente para um clube que agora se apoia nessas promessas.