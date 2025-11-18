Milan estaria cogitando tirar Thiago Silva do Fluminense em janeiro

Thiago Silva voltou para casa no meio de 2024, retornando às suas raízes no Rio de Janeiro, pelo Fluminense, onde foi revelado. Ele vive agora sua terceira passagem pelo Tricolor das Laranjeiras, clube onde disputou mais de 140 jogos entre 2006 e 2008.

Foi essa primeira grande fase que rendeu ao zagueiro elegante sua primeira ida à Itália. O Milan investiu em seu potencial, e o "Monstro" defendeu as cores do clube em mais de 100 partidas, conquistando o título da Serie A Italiana na temporada 2010/11.

Em seguida, o zagueiro foi atraído pelo projeto ambicioso do Paris Saint-Germain, onde passou oito anos, antes de rumar para o Stamford Bridge, no Chelsea, em 2020. Lá, ele celebrou a glória da Champions League. Christian Pulisic, um dos destaques atuais do Milan, esteve na campanha do título europeu com os Blues e pode marcar um reencontro em Milão.

Pulisic, atacante da seleção dos Estados Unidos, deixou Londres e se transferiu para o Milan em 2023. Na época, Thiago Silva comentou: “Ele é um bom garoto e um jogador fantástico. No ano passado, não teve muitas chances de jogar conosco. Não sei se ele irá para o Milan com 100% de certeza, mas se for, certamente fará um bom trabalho.”