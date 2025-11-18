Milan estaria cogitando tirar Thiago Silva do Fluminense em janeiro
Reencontro com um companheiro campeão de Champions League
Thiago Silva voltou para casa no meio de 2024, retornando às suas raízes no Rio de Janeiro, pelo Fluminense, onde foi revelado. Ele vive agora sua terceira passagem pelo Tricolor das Laranjeiras, clube onde disputou mais de 140 jogos entre 2006 e 2008.
Foi essa primeira grande fase que rendeu ao zagueiro elegante sua primeira ida à Itália. O Milan investiu em seu potencial, e o "Monstro" defendeu as cores do clube em mais de 100 partidas, conquistando o título da Serie A Italiana na temporada 2010/11.
Em seguida, o zagueiro foi atraído pelo projeto ambicioso do Paris Saint-Germain, onde passou oito anos, antes de rumar para o Stamford Bridge, no Chelsea, em 2020. Lá, ele celebrou a glória da Champions League. Christian Pulisic, um dos destaques atuais do Milan, esteve na campanha do título europeu com os Blues e pode marcar um reencontro em Milão.
Pulisic, atacante da seleção dos Estados Unidos, deixou Londres e se transferiu para o Milan em 2023. Na época, Thiago Silva comentou: “Ele é um bom garoto e um jogador fantástico. No ano passado, não teve muitas chances de jogar conosco. Não sei se ele irá para o Milan com 100% de certeza, mas se for, certamente fará um bom trabalho.”
- Getty
Milan busca zagueiro experiente para a janela de janeiro
Pulisic, ex-companheiro de Thiago, se tornou uma peça fundamental nos rossoneri, alcançando sua melhor marca de gols na carreira e se tornando uma figura de liderança no San Siro. Ele, provavelmente, daria as boas-vindas a um rosto já conhecido no San Siro.
O jornal italiano La Repubblica informa que o Milan estuda a possibilidade de repatriar Thiago Silva. O clube estaria no mercado atrás de um zagueiro experiente para a janela de transferências de janeiro.
O elenco atual conta com Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic, Fikayo Tomori, Koni De Winter e o jovem Jan-Carlo Odogu, mas a diretoria deseja um nome mais rodado para o setor. O Milan perdeu a disputa por Manuel Akanji, do Manchester City (que foi para o Galatasaray), e pelo versátil Joe Gomez, do Liverpool, na última janela do verão europeu.
Reencontro com Allegri no San Siro?
Informações da Itália indicam que "a possibilidade de trazer de volta Thiago Silva, 13 anos após sua última partida pelo Milan, está ganhando força". Ele é visto como a opção ideal para agregar "liderança, estabilidade e uma melhoria imediata ao setor defensivo" do elenco comandado por Massimiliano Allegri.
O "Monstro" trabalhou com Allegri em sua primeira passagem pelos rossoneri e tem mostrado que o tempo não o afetou no Brasil. Nesta temporada, o zagueiro fez 41 partidas pelo Fluminense, marcou três gols e impressionou na campanha que levou o time às semifinais do Mundial de Clubes da FIFA 2025.
- Getty
Os números de Thiago Silva
Seu contrato com o Fluminense vai até o meio de 2026, mas o jogador, que somou 113 jogos pela seleção brasileira, já afirmou que deseja parar no auge. Isso pode significar a aposentadoria no próximo ano ou aceitar um último desafio na Europa.
Thiago declarou: “Esse é o contrato que tenho com o Fluminense. Na minha cabeça, eu tinha uma convicção muito grande sobre a decisão de parar, talvez. Ainda não é concreto, é só meu pensamento. Porque, como eu falei recentemente, a recuperação está sendo muito desgastante para mim. Ficar longe da família por tanto tempo... Achei que seria mais fácil. Sinceramente, achei que seria mais fácil e não é. Foi uma decisão nossa. A Isabelle [esposa] entendeu perfeitamente. Meus filhos, um pouco menos. A gente está sempre junto, mas digo fisicamente. É muito cansativo para mim. “Acho que todo jogador gostaria de parar no auge, ainda se sentindo bem e dando resultado positivo. Eu não gostaria de parar em um momento em que, de repente, um Kaio Jorge da vida passe por mim facilmente, faça um gol, e a gente vire motivo de chacota. Pretendo parar em um bom nível, jogando bem. Esse é o meu pensamento.”
Quando chegar o dia de se despedir, Thiago Silva terá deixado um legado com mais de 860 partidas por clubes, colecionando títulos como a Champions League, Série A Italiana, Ligue 1 e o Mundial de Clubes, além de medalhas de bronze e prata nos Jogos Olímpicos.