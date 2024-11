Mikel Arteta não é o próximo Pep Guardiola ou José Mourinho: troféus só chegarão ao Arsenal depois que o técnico definir sua identidade

Os Gunners ainda não parecem prontos para dar o "último gás" necessário com o espanhol, que parece indeciso sobre que tipo de técnico quer ser

"Eles empurraram todos os limites e todas as margens que podíamos para tentar vencer esta Premier League. Eles (Manchester City) tiraram isso de nós. Este é o segundo ano. Há apenas uma maneira de fazer isso - você tem que ser mais determinado, você tem que ser mais ambicioso, você tem que ter muita coragem e ultrapassar todos os limites em tudo o que temos. Esse é o próximo passo," disse Mikel Arteta depois que o Arsenal perdeu o título de 2023/24 por dois pontos, apesar de uma vitória na última rodada contra o Everton.

"Se fizermos o que temos que fazer, estaremos mais próximos e, no final, vamos vencer. Quando? Eu não sei, mas se continuarmos batendo e estando tão próximos, no final acontecerá."

Arteta também insistiu que sua equipe está "no caminho certo" e "evoluindo tão rapidamente", encontrando o tom perfeito para manter uma base de fãs decepcionada ao menos por mais um ano. O Arsenal percorreu um longo caminho desde a nomeação do treinador em dezembro de 2019, mas a Copa da Inglaterra que ele conquistou no final daquela temporada continua sendo o único troféu em seu currículo.

O Arsenal deve completar sua evolução até maio que vem, pois ficar cinco anos sem qualquer sucesso não pode ser tolerado em um clube tão grande. Se os Gunners não conseguirem destronar o Manchester City novamente, será impossível para o espanhol continuar afirmando que está tendo progresso no Emirates Stadium.

Infelizmente, como está, o sonho final de glória no Campeonato Inglês está se afastando ainda mais. Em apenas 10 jogos na nova campanha, o Arsenal se encontra sete pontos atrás dos líderes - Liverpool - e cinco atrás dos atuais campeões - City. Arteta já não está mais batendo à porta, e embora haja muito tempo para mudar isso, só acontecerá se o técnico começar a esculpir sua própria identidade.