Mikel Arteta precisa vencer mais taças para evitar destino de ser o Mauricio Pochettino do Arsenal

Apesar da clara evolução de futebol e ambiente com o espanhol, Gunners podem ver a seca por títulos completar cinco anos em 2025

Com a distância para o líder Liverpool agora em seis pontos, e tendo o Arsenal um jogo a mais que os Reds, os Gunners têm uma enorme montanha para escalar se quiserem superar o time de Arne Slot e conquistar seu primeiro título em 21 anos.

A crise recente do Manchester City deu ao mundo a impressão de que esta é uma oportunidade desperdiçada pelo Arsenal - mas não é bem assim. Apesar de terem contado com sorte em relação a lesões nos últimos anos, essa 'dívida' chegou agora, com Martin Odegaard, já fora por cerca de dois meses, e Bukayo Saka, possivelmente afastado por mais três, 'estrelando' o departamento médico da equipe.

Pouca coisa tem favorecido o Arsenal até aqui. Para vencer, é preciso ser bom e ter sorte, mas, infelizmente, os Gunners não têm tido o suficiente em nenhum dos dois aspectos em 2024/25.

Mesmo assim, está longe de ser hora de descartar as chances de caneco, ainda que o principal objetivo pareça um pouco difícil neste momento. Mesmo com a recente dolorosa eliminação em casa para o Newcastle na Copa da Liga Inglesa, o time ainda tem duas copas para jogar - e muito a provar.