Mikel Arteta precisa acordar para salvar temporada do Arsenal: pouca criação de jogadas e busca de perfeição defensiva estão minando as chances de título de Premier League para os Gunners

Gunners andam sem criatividade para balançar as redes com a bola rolando e críticas se tornaram crescentes sobre a dependência em bolas paradas

O lançamento acidental do gerador de imagens inteligência artificial do X foi rapidamente aproveitado pelos torcedores de futebol no final da semana passada. Houve uma imagem notável que circulou mesmo depois de Elon Musk e sua equipe conseguirem interromper novamente o teste beta.

Lá, em um ensolarado Emirates, estavam os três melhores jogadores do Arsenal: Bukayo Saka, William Saliba e o capitão Martin Odegaard em destaque. Exceto que eles não estavam vestidos com suas habituais camisas dos Gunners, mas sim com uma semelhança grosseira com as do Stoke City.

A tendência do Arsenal para gols de bola parada, particularmente os dois que os viram vencer o Manchester United, fez com que fossem rotulados pejorativamente como a segunda vinda dos Potters de Tony Pulis. De fato, outras imagens de inteligência artificial retratando Mikel Arteta apertando as mãos com o ex-técnico do Stoke, que usa boné, com Arsène Wenger observando horrorizado, também circularam.

Isso é um pouco desonesto com um time que terminou em segundo lugar na Premier League por duas temporadas consecutivas e permanece na luta pelo título deste ano. Mas após o fraco empate por 0 a 0 em casa com o Everton no sábado, preocupações válidas foram levantadas sobre como o Arsenal planeja marcar gols com a bola rolando.