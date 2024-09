Messi, Rodrygo, Girma e os principais jogadores ignorados na lista da Bola de Ouro

Embora todos os nomes escolhidos merecessem, havia outros que também tinham um certo apelo, mas acabaram fora

Sempre um dia muito esperado no calendário do futebol, os indicados a Bola de Ouro 2024 e seus prêmios associados foram divulgados na última quarta-feira (4), com 60 jogadores concorrendo as premiações, somando as categorias masculina e feminina.

Vinícius Júnior e Rodri são considerados favoritos ao prêmio masculino, enquanto Jude Bellingham também desponta como candidato relevante. O trio é acompanhado na lista por nomes como Kylian Mbappé, Harry Kane e Erling Haaland.

No lado feminino, a vencedora de 2023, Aitana Bonmatí, é a favorita para defender seu título após conduzir o Barcelona a quatro títulos na temporada e vencer a Nations League com a Espanha. Ela enfrenta concorrência de companheiras de clube como Caroline Graham Hansen e Alexia Putellas, além de uma série de medalhistas de ouro olímpicas dos Estados Unidos, incluindo o trio ofensivo Sophia Smith, Trinity Rodman e Mallory Swanson.

Mas, apesar do tamanho das listas de pré-selecionados para os principais prêmios, sempre há jogadores que ficam de fora cujas performances ao longo dos últimos 12 meses merecem reconhecimento. Então, quem foram esses jogadores em 2024? A GOAL analisa os principais jogadores ignorados na lista da Bola de Ouro deste ano...

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!