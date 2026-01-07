+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Tite Cruzeiro apresentação 2025Gustavo Aleixo/Cruzeiro
"A gente olha para a frente" - A mensagem de Tite em relação a Gabigol na apresentação do técnico no Cruzeiro

Apresentado oficialmente, o ex-treinador da Seleção Brasileira minimizou o histórico de desafetos com o camisa 9, reforçou o foco no elenco atual e deixou o futuro em aberto para um eventual retorno do jogador à Raposa

Apresentado oficialmente como novo técnico do Cruzeiro nesta quarta-feira (7), Tite deu início a uma nova etapa do projeto esportivo do clube mineiro com um discurso focado em planejamento, trabalho e olhar para o futuro. Entre os diversos temas abordados em sua primeira entrevista coletiva, um dos mais aguardados era, inevitavelmente, a saída de Gabigol, emprestado ao Santos até o fim desta temporada.

Sem se alongar ou alimentar qualquer tipo de polêmica, o treinador optou por comentar rapidamente a situação do atacante, com quem tem um histórico conturbado desde os tempos de Flamengo e Seleção Brasileira. Tite desejou sucesso ao jogador e deixou claro que, a partir de agora, sua atenção está totalmente voltada ao elenco cruzeirense.

"A gente olha para frente, né? Eu quero pensar nas possibilidades de utilização do Néiser (Villarreal), do Chico (da Costa), que está chegando. Eu desejo sucesso para ele (Gabigol) com o trabalho, que ele possa retornar e dar ao Cruzeiro, no momento que for conveniente, a melhor situação possível", disse.

  • Contratos longos e decisões de momento

    Tite assinou contrato com o Cruzeiro até o fim de 2026, mesmo período em que se encerra o empréstimo de Gabigol ao Santos. O centroavante, por sua vez, segue com vínculo com a Raposa até dezembro de 2028, o que mantém o futuro do jogador diretamente ligado ao clube mineiro, apesar do afastamento nesta temporada.

    O fato de os prazos baterem só reforça a ideia de que a saída de Gabigol não é necessariamente um 'adeus' ao Cruzeiro. Tanto o clube quanto o jogador fazem questão de manter as portas abertas, tratando esse empréstimo apenas como uma fase necessária para o momento que ambos vivem hoje.

    Durante sua apresentação no Santos, na Vila Belmiro, Gabigol reforçou essa ideia ao afirmar que a escolha foi pontual e que não se arrepende: “Eu voltaria em algum momento da minha vida. (Cruzeiro) É uma equipe com estrutura maravilhosa, com um projeto maravilhoso, sou amigo do Pedrinho. Foi uma decisão de momento, que não me arrependo”, declarou.

  • Cruzeiro Unveils Gabriel Barbosa As New PlayerGetty Images Sport

    Histórico de polêmicas

    A relação entre Tite e Gabigol é conturbada e, com a chegada do treinador ao Cruzeiro, o tema voltou a ser pauta nos noticiários esportivos. O assunto, inclusive, virou motivo de brincadeira durante a apresentação do atacante como reforço do clube mineiro, no começo do ano passado.

    Na ocasião, o presidente Pedro Lourenço revelou, em tom bem-humorado, que o jogador havia feito uma ressalva no momento da negociação: “Ele (Gabigol) fez uma ressalva para nós: se fosse para vir um técnico aí (Tite), ele não viria não”, disse o dirigente. O próprio atacante confirmou a história, arrancando risadas: “Eu não falei, mas vou falar agora: é verdade! Agora vocês sabem”.

    Apesar disso, Gabigol tratou de minimizar qualquer clima de rivalidade pessoal. Em entrevista ao Podpah, em dezembro do ano passado, o atacante afirmou não ter problemas com Tite e destacou que divergências de opinião fazem parte do futebol profissional.

    “Eu não tenho nada contra ele (Tite). Eu dei minha opinião, como ele deve ter a dele. Ele sabe porque a gente viveu isso no Flamengo, não tivemos problema no Flamengo, não tivemos discussão. Respeito ele como respeito a todos os meus treinadores”, afirmou.

  • Olhar para frente

    Evitando polêmicas e priorizando o discurso de continuidade e foco no elenco disponível, Tite deixa claro que pretende construir sua trajetória no Cruzeiro. E que, por hora, Gabigol não é mais um assunto de sua competência como comandante da Raposa em 2026.

    “Desejo sucesso para ele no trabalho, que ele possa retornar e dar ao Cruzeiro, no momento que for conveniente, a melhor situação possível. Eu quero focar no meu trabalho, quero focar naquilo que eu posso desenvolver na melhor condição. Que ele seja feliz", afirmou o gaúcho.

    Para a torcida cruzeirense, fica a expectativa de como o time será moldado sob o comando de um técnico experiente e vencedor, enquanto o futuro de Gabigol segue em aberto.

