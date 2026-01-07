"A gente olha para a frente" - A mensagem de Tite em relação a Gabigol na apresentação do técnico no Cruzeiro

Apresentado oficialmente como novo técnico do Cruzeiro nesta quarta-feira (7), Tite deu início a uma nova etapa do projeto esportivo do clube mineiro com um discurso focado em planejamento, trabalho e olhar para o futuro. Entre os diversos temas abordados em sua primeira entrevista coletiva, um dos mais aguardados era, inevitavelmente, a saída de Gabigol, emprestado ao Santos até o fim desta temporada.

Sem se alongar ou alimentar qualquer tipo de polêmica, o treinador optou por comentar rapidamente a situação do atacante, com quem tem um histórico conturbado desde os tempos de Flamengo e Seleção Brasileira. Tite desejou sucesso ao jogador e deixou claro que, a partir de agora, sua atenção está totalmente voltada ao elenco cruzeirense.

"A gente olha para frente, né? Eu quero pensar nas possibilidades de utilização do Néiser (Villarreal), do Chico (da Costa), que está chegando. Eu desejo sucesso para ele (Gabigol) com o trabalho, que ele possa retornar e dar ao Cruzeiro, no momento que for conveniente, a melhor situação possível", disse.