"Melhor que Lionel Messi" - Troy Parrott, o herói que salvou a Irlanda nas eliminatórias da Copa do Mundo com um hat-trick
Irlanda surpreende Portugal e Ronaldo é expulso
A Irlanda manteve vivo o sonho de ir à Copa do Mundo ao surpreender Portugal no Estádio Aviva, em Dublin. Troy Parrott foi o herói da noite ao marcar dois gols, mas parte dos holofotes acabou indo para Cristiano Ronaldo, que foi expulso após atingir Dara O’Shea com o cotovelo.
O time de Heimir Hallgrimsson chegou ao jogo contra a Hungria precisando de mais uma vitória para seguir na briga por uma vaga no Mundial do ano que vem.
Torcida reage ao hat-trick de Parrott contra a Hungria
A Irlanda saiu atrás duas vezes, mas buscou uma virada histórica. Com 10 minutos para o fim, Parrott marcou seu primeiro gol e empatou a partida. Depois, aos 96 minutos, anotou o gol da vitória, levando a torcida ao delírio em plena Puskás Arena.
Com cinco gols nos últimos dois jogos, o atacante atingiu a marca de dez gols pela seleção e deixou os irlandeses sonhando alto.
Nas redes sociais, os torcedores se empolgaram:
@SpreeCOD: “Troy Parrott é melhor que Messi.”
@antooconnell: “Deem a ele a chave de Dublin hoje. Jogador absurdo. Irlanda, estamos vivos e estamos de volta.”
@PhilAndrewPhoto: “Cinco gols em dois jogos! Derrubem o Spire e ergam uma estátua de 30 metros dele no GPO.”
Parrott também entrou para a história ao se tornar o primeiro jogador irlandês a fazer um hat-trick fora de casa em um jogo oficial da seleção principal. A bola do jogo terá um significado especial.
Parrott vive conto de fadas com a seleção da Irlanda
O ex-atacante do Tottenham, hoje no AZ da Holanda, não escondeu a emoção após o hat-trick:
“Contra Portugal eu já disse que era coisa de sonho, mas hoje… não terei uma noite melhor na vida. É um conto de fadas. Não tenho palavras.”
O técnico Hallgrimsson também celebrou o momento, mas apontou dificuldades no começo do jogo:
“Começamos nervosos, defendendo mal, mas colocamos tudo em campo. Botamos três atacantes no fim e os jogadores mereceram. Parabéns à nação irlandesa.”
Parrott é o primeiro jogador a marcar três gols pela Irlanda desde Robbie Keane, em 2014. Ele também se junta a uma lista rara de jogadores irlandeses com dois jogos seguidos marcando mais de um gol.
- Getty
Play-offs da Copa de 2026: como vai funcionar
A Irlanda terminou em segundo no Grupo F, atrás de Portugal — que garantiu vaga no Mundial ao fazer 9 a 1 na Armênia, mesmo sem o suspenso Cristiano Ronaldo. Os irlandeses fecharam a fase dois pontos à frente da Hungria e marcaram apenas nove gols em seis partidas, sendo Parrott decisivo para chegar até aqui.
Os play-offs terão 12 segundos colocados das Eliminatórias da UEFA, além de quatro campeões de grupo da Liga das Nações que não ficaram entre os dois primeiros de seus grupos.
- Sorteio: 20 de novembro, na sede da FIFA, em Zurique
- Jogos: final de março de 2026
A Irlanda segue viva — e com a confiança renovada.