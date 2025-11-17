"Melhor que Lionel Messi" - Troy Parrott, o herói que salvou a Irlanda nas eliminatórias da Copa do Mundo com um hat-trick

A Irlanda saiu atrás duas vezes, mas buscou uma virada histórica. Com 10 minutos para o fim, Parrott marcou seu primeiro gol e empatou a partida. Depois, aos 96 minutos, anotou o gol da vitória, levando a torcida ao delírio em plena Puskás Arena.

Com cinco gols nos últimos dois jogos, o atacante atingiu a marca de dez gols pela seleção e deixou os irlandeses sonhando alto.

Nas redes sociais, os torcedores se empolgaram:

@SpreeCOD: “Troy Parrott é melhor que Messi.”

@antooconnell: “Deem a ele a chave de Dublin hoje. Jogador absurdo. Irlanda, estamos vivos e estamos de volta.”

@PhilAndrewPhoto: “Cinco gols em dois jogos! Derrubem o Spire e ergam uma estátua de 30 metros dele no GPO.”

Parrott também entrou para a história ao se tornar o primeiro jogador irlandês a fazer um hat-trick fora de casa em um jogo oficial da seleção principal. A bola do jogo terá um significado especial.

