"Melhor decisão da vida" - John Terry revela por que rejeitou oferta espetacular de rival do Chelsea na Inglaterra
Terry teve a oportunidade de se juntar ao rival
Em 2009, o Chelsea já acumulava três temporadas seguidas sem conquistar a Premier League, após os títulos consecutivos de 2004/05 e 2005-06. Embora o time tenha terminado entre os três primeiros em cada uma dessas campanhas, faltava dar o passo final para voltar ao topo.
Naquele período, um clube de meio de tabela que começava a ganhar força era o Manchester City, impulsionado por sua recente aquisição e investimentos de alto nível. Contratações de peso, como a de Robinho, mostravam a ambição do City — e, segundo relatos, o clube também demonstrou interesse em levar John Terry para o Etihad Stadium.
No entanto, o ex-zagueiro da Inglaterra recusou a oferta milionária para reafirmar sua lealdade ao Chelsea.
- Getty
'Comprometido o resto da minha carreira com o Chelsea'
Falando ao Livesport Daily, Terry revelou: “Eu sei que o Manchester City fez uma oferta de 29 milhões de libras por mim em 2009/10, quando Ancelotti era o treinador. Assim que o Chelsea conversou comigo sobre isso, pensei: ‘Eu não quero sair. Não quero deixar este clube. E, se vocês querem me vender, então precisamos ter uma conversa diferente, porque não quero estar aqui se não me quiserem.’”
“E então o Roman disse: ‘Nós queremos você. Queremos que você fique.’ E eu respondi: ‘Então, 100% — eu quero ficar. Vamos acertar um novo contrato.’ Assinei um novo vínculo, praticamente comprometendo o restante da minha carreira ao Chelsea. Firmar um contrato de cinco anos aos 29 anos foi, sem dúvida, a melhor decisão que tomei.”
Terry desistindo de seu sonho de treinar o Chelsea
Citado pelo Daily Mail, Terry revelou recentemente que seu grande sonho é tornar-se treinador do Chelsea — embora admita que talvez precise aceitar que isso nunca aconteça. Ele afirmou: “Para ser honesto, não tenho certeza se isso realmente vai acontecer. É o meu último grande sonho no clube. Eu já vivi tudo no Chelsea, e a única coisa que falta é ser o treinador. Foi por isso que entrei para o mundo do treinamento quando encerrei minha carreira como jogador. Minha ideia e meu sonho eram aprender o ofício. Depois de 22 anos como jogador… claro que você acredita ter aprendido o suficiente para entrar na gestão. Pelo nível em que joguei e pelos treinadores que tive, parecia natural. Mas isso não te dá o direito de começar no topo. Você ainda precisa aprender e entender o que o trabalho exige.”
Ele continuou: “Há muito mais envolvido no lado do treinamento. Então fui atrás de aprender, tive momentos incríveis no Aston Villa. Deixei o Villa para ser o treinador principal, achei que estava pronto. Acredito que seria um ótimo número um — adorei a parte de treinar. Quero pessoas ao meu redor que sejam treinadores melhores do que eu, para que eu possa liderar o vestiário e a equipe como fazia quando jogava. Fiz isso por 22 anos no clube. Sei que seria bom nisso. Vou ter essa chance algum dia? Não tenho certeza, especialmente sem cumprir todas as outras etapas. Mas quando as pessoas dizem que eu não tenho experiência, é difícil de aceitar.”
- Getty Images Sport
Terry planeja assumir cargo na League One
Terry acrescentou ainda que poderia considerar assumir o comando de um clube da terceira divisão inglesa. Ele explicou: “Quando fui para o Villa, adquiri uma experiência enorme sob o comando de Dean Smith, e conquistar o acesso foi algo incrível. Como treinador-assistente na Premier League, somado à experiência que tive como jogador e capitão no Chelsea e na seleção inglesa, pensei que isso seria suficiente para me garantir um emprego. Não digo um emprego na Premier League ou no Championship — mas um cargo no nível da League One.”