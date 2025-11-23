"Melhor decisão da vida" - John Terry revela por que rejeitou oferta espetacular de rival do Chelsea na Inglaterra

Citado pelo Daily Mail, Terry revelou recentemente que seu grande sonho é tornar-se treinador do Chelsea — embora admita que talvez precise aceitar que isso nunca aconteça. Ele afirmou: “Para ser honesto, não tenho certeza se isso realmente vai acontecer. É o meu último grande sonho no clube. Eu já vivi tudo no Chelsea, e a única coisa que falta é ser o treinador. Foi por isso que entrei para o mundo do treinamento quando encerrei minha carreira como jogador. Minha ideia e meu sonho eram aprender o ofício. Depois de 22 anos como jogador… claro que você acredita ter aprendido o suficiente para entrar na gestão. Pelo nível em que joguei e pelos treinadores que tive, parecia natural. Mas isso não te dá o direito de começar no topo. Você ainda precisa aprender e entender o que o trabalho exige.”

Ele continuou: “Há muito mais envolvido no lado do treinamento. Então fui atrás de aprender, tive momentos incríveis no Aston Villa. Deixei o Villa para ser o treinador principal, achei que estava pronto. Acredito que seria um ótimo número um — adorei a parte de treinar. Quero pessoas ao meu redor que sejam treinadores melhores do que eu, para que eu possa liderar o vestiário e a equipe como fazia quando jogava. Fiz isso por 22 anos no clube. Sei que seria bom nisso. Vou ter essa chance algum dia? Não tenho certeza, especialmente sem cumprir todas as outras etapas. Mas quando as pessoas dizem que eu não tenho experiência, é difícil de aceitar.”